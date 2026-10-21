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'צבע שחור' ממשיכים לאתגר את השיח בנושא הגיוס: "לכם אין פתרון, לנו יש"

מפלגת צבע שחור משיקה סרטון חריף נגד המפלגות החרדיות • מציגה את דברי ראשי הישיבות ופוליטיקאים על חוק ביסמוט ושואלת: מה הפתרון שלכם? | צפו בסרטון (חרדים)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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הסרטון של צבע שחור
הסרטון של צבע שחור (צילום: צבע שחור)

מפלגת "צבע שחור" הוציאה היום (רביעי) סרטון חדש בו שאלה אחת: אם חוק ביסמוט אינו יכול להגן על עולם התורה - מהו הפתרון שמציעות המפלגות החרדיות ביום שאחרי הבחירות?.

בסרטון מובאים דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהסביר מדוע לא ניתן היה לקדם חוק הכולל יעדי גיוס של חמישים אחוזים וסנקציות נגד בני הישיבות. "מפני שלא יהיה שייך להמשיך את דרך החיים של הישיבות על פי החוק הזה", כלשונו.

לצדם מובאים דבריו של ח"כ יצחק פינדרוס, שפירט את שורת הסנקציות האישיות, המשפחתיות והכלכליות הצפויות לנחות על כל בן ישיבה גם במסגרת החוק שהוצג כביכול כפתרון למעמדם של לומדי התורה.

מכאן עובר הסרטון לשאלה המרכזית: אם החוק הזה אינו פתרון, ואם המפלגות החרדיות עצמן מסבירות עד כמה הוא מסוכן - מהי החלופה שלהן? מה הן מציעות למאה אלף בני ישיבות ואברכים הממתינים להסדרה אמיתית? ומהי תוכניתן המעשית לבוקר שאחרי הבחירות?

בסרטון מוצגות גם אמירות שנשמעו בשבוע האחרון מפי בכירים במערכת הפוליטית החרדית. בראשן דבריו של יו"ר ש"ס כי "יש להתמקד במשיח" משום ש"אין אין אין אין כרגע פתרון", וכן האמירה של אליקים שטארק: "אל תמכרו לציבור לוקש - אין לנו פתרון".

מול האמירות הללו מציבה "" מסר חד: "את זה הבנו, למפלגות הוותיקות אין פתרון - לנו יש".

"הגיע הזמן שעולם הישיבות ינסה משהו אחר", נאמר בסרטון. "במקום להצביע שוב למי שמודיע מראש שאין בידו מענה, מצביעים למי שמתחייב להביא פתרון אמיתי ולהגן על כל בן ישיבה, בלי יעדי גיוס, בלי מכסות ובלי סנקציות".
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