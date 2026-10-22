פיצוצים ואבנים בצומת אלעד: התיעוד, העדויות והפיזור האלים

תעוד המהומות - צילום: באדיבות המצלם/לפי סעיף 27/ ישי צברי/ ללא קרדיט 10 10 0:00 / 4:06 תעוד המהומות ( צילום: באדיבות המצלם/לפי סעיף 27/ ישי צברי/ ללא קרדיט )

לילה סוער עבר אמש (רביעי) על צומת אלעד, כאשר עשרות מפגינים התקהלו במקום והחלו ליידות אבנים לעבר כוחות המשטרה. במהלך העימותים נפצע אחד השוטרים בראשו ופונה לקבלת טיפול רפואי.

- צילום: הרחפן של אלעד 10 10 0:00 / 3:06 ( צילום: הרחפן של אלעד )

עם זאת עדי ראיה שנכחו במקום שיתפו את כיכר השבת בתחושות: "לא הדגישו פה את הרימונים לא הדגישו פה את הדברים האחרים שזרקו בתוך מבנה ישיבתי בתוך מבנה של תלמידים, זרקו רימונים בלי הפסקה זה דבר הזוי שלא היה בשנים האחרונות זה לא כתבו מילה"

לסיכום אמרו: "משטרת ישראל הייתה גוף של שקרנים ונשאר הגוף של שקרנים לא תמיד שאני תומך בהם אתה יודע אני הרבה פעמים נגדם אבל פה הם שקרנים ונוכלים"

לצד הדיווחים המשטרתיים, בשטח הרוחות סוערות בעקבות מה שמוגדר בקרב התושבים והעדויות כאובדן עשתונות מוחלט של כוחות הביטחון. לפי העדויות, שוטרים פרצו ישירות לתוך מתחמי ישיבות באלעד והשליכו לתוכם רימוני הלם – אירוע שנסתיים בשרשרת נפגעים.

לפחות שבעה בחורי ישיבה נפגעו בראשם ובגופם ונזקקו לטיפול רפואי, כאשר שלושה מהם פונו בדחיפות לבתי החולים 'שיבא', 'בילינסון' ו'מעייני הישועה'.

"גם בתוך אירוע של הפרת סדר או חסימת כבישים, חייבים להיות גבולות אדומים", זועמים גורמים מקומיים. "חסימת צומת אינה מעניקה היתר ולא צ'ק פתוח לפרוץ למוסדות לימוד ולהשליך רימוני הלם לתוך הישיבות. הפעלת הכוח הברוטלית הזו חייבת להיחקר מיד בדרגים הגבוהים ביותר".

במקביל, זעם רב מופנה הבוקר כלפי נבחרי הציבור החרדים עקב שתיקתם: "איפה הגינויים של חברי הכנסת החרדים? כשבחורי ישיבות נפגעים ומפונים לבתי חולים מתוך הישיבות שלהם, הציבור מצפה למנהיגים שישמיעו קול זעקה ברור ולא יטמנו את הראש בחול".

הבוקר התפרסם תיעוד דרמטי מרחפן ממעצר בחור ישיבה במהלך הפגנות נגד הגיוס בכניסה לעיר אלעד. העימותים הערב מעידים על המתח המתמשך באזור.

המשטרה מבטיחה להמשיך לפעול בנחישות כנגד כל הפרת סדר ציבורי ואלימות כלפי כוחות הביטחון.