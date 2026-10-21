שחיתות מזן אחר: שוטר מצא קשיש מת - והשתלט על ביתו למשך שנים

שוטר מפלורידה מואשם כי השתלט על ביתו של קשיש שמת, השתמש בזהותו במשך ארבע שנים ושיפץ את הנכס ללא אישור חוקי. הפרשה נחשפה לאחר שתבע את יורשיו בדרישה להחזר הוצאות השיפוץ.

בריאן לואי סגורוס, בן 35, הגיע ביולי 2022 לביתו של דניס וסט, בן 71, במסגרת בדיקת רווחה, ושם נמצא הקשיש ללא רוח חיים. לפי החשד, השוטר הציג עצמו כחברו של המנוח וטען שאין לו קרובי משפחה חיים, אף שהיו לו יורשים. כחודש לאחר מכן השתלט על הבית ללא סמכות חוקית.

סגורוס טען כי השקיע יותר מ־214 אלף דולר בשיפוץ הבית, ששוויו הגיע לכחצי מיליון דולר. לפי החשד, הוא גם השתמש בפרטי המנוח ובמסמכים מזויפים כדי להשיג היתרי בנייה, ואף ניגש באמצעות מחשב המשטרה למאגרי מידע כדי לאתר את פרטיו.

הפרשה נחשפה לאחר שחברת נדל״ן איתרה את יורשיו החוקיים של וסט. סגורוס הסכים למסור להם את המפתחות, אך בפברואר 2026 תבע אותם בדרישה לקבל החזר על השיפוצים. הוא נעצר ומואשם, בין היתר, בהונאה, בזיוף מסמכים ובהתחזות לאדם שנפטר.

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"המקרה הזה מטריד במיוחד משום שהשוטר מואשם בשימוש בתפקידו כדי להונות את הציבור", אמר שמאי מחוז ברוורד, מרטי קיאר. האישומים נגד סגורוס טרם הוכרעו בבית המשפט.