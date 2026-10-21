 דלג לתוכן הראשי
ירה לעצמו ברגל?

ציוץ אחד של בנט עורר סערה: "אופורטוניסט צבוע וחסר ערכים"

בנט התחייב לבטל לחלוטין את חוקי הרפורמה המשפטית ועורר תגובות חריפות ברשת | בין השאר, גולשים הזכירו את הבטחתו בעבר כי "ינצח את בג״ץ" (בארץ)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
9
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
נפתלי בנט (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

שישה ימים בלבד לפני הבחירות, כשנראה היה בסקרים שהצליח להעביר אליו קולות של ימין מתון, רה"מ לשעבר עורר סערה בציוץ חריף שפרסם נגד הרפורמה המשפטית.

בהצהרה שפרסם בטוויטר הוא התחייב לבטל את חוקי הרפורמה המשפטית מיד כשייכנס לתפקיד. "אנחנו נבטל את כל חוקי ההפיכה המשפטית מיד עם כינון הכנסת: 1. ועדה לבחירת שופטים. 2. ⁠חוק היוע"משית. 3. ⁠חוק מח״ש. 4. ⁠חוק התקשורת", כתב.

לדבריו, "נעביר את מגילת העצמאות כחוק יסוד שיהיה לפרק המבוא לחוקה לישראל, ונחוקק את חוק יסוד החקיקה בכדי למסד את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

הציוץ שחולל סערה (צילום מסך)

ביקורת חריפה ברשת

ההצהרה שזכתה לציוץ מחדש של מנהיגת המחאה שקמה ברסלר עוררה ביקורת חריפה ברשתות מצד גולשים רבים. חלקם הזכירו לבנט את הקמפיין שבו התמודד בעבר לצד איילת שקד במפלגת הימין החדש, תחת הסיסמה: "שקד תנצח את בג"ץ, בנט ינצח את חמאס".

אחד המגיבים כתב: "אתה יודע יותר מכולם למה צריך רפורמה משפטית, אבל מסתבר שמכרת את הערכים שלך בשביל כבוד". מגיב אחר תקף את בנט וכינה אותו "אופורטוניסט צבוע וחסר ערכים".

המשפט השנוי במחלוקת עשוי לפגוע בפוטנציאל המצביעים של רה"מ לשעבר, מקרב אנשי הימין.
נפתלי בנטאיילת שקדסערהביקורתבחירות 2026

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר