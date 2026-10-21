ציוץ אחד של בנט עורר סערה: "אופורטוניסט צבוע וחסר ערכים"

נפתלי בנט ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

שישה ימים בלבד לפני הבחירות, כשנראה היה בסקרים שהצליח להעביר אליו קולות של ימין מתון, רה"מ לשעבר נפתלי בנט עורר סערה בציוץ חריף שפרסם נגד הרפורמה המשפטית.

בהצהרה שפרסם בטוויטר הוא התחייב לבטל את חוקי הרפורמה המשפטית מיד כשייכנס לתפקיד. "אנחנו נבטל את כל חוקי ההפיכה המשפטית מיד עם כינון הכנסת: 1. ועדה לבחירת שופטים. 2. ⁠חוק היוע"משית. 3. ⁠חוק מח״ש. 4. ⁠חוק התקשורת", כתב. לדבריו, "נעביר את מגילת העצמאות כחוק יסוד שיהיה לפרק המבוא לחוקה לישראל, ונחוקק את חוק יסוד החקיקה בכדי למסד את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

הציוץ שחולל סערה ( צילום מסך )

ביקורת חריפה ברשת

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ההצהרה שזכתה לציוץ מחדש של מנהיגת המחאה שקמה ברסלר עוררה ביקורת חריפה ברשתות מצד גולשים רבים. חלקם הזכירו לבנט את הקמפיין שבו התמודד בעבר לצד איילת שקד במפלגת הימין החדש, תחת הסיסמה: "שקד תנצח את בג"ץ, בנט ינצח את חמאס".

אחד המגיבים כתב: "אתה יודע יותר מכולם למה צריך רפורמה משפטית, אבל מסתבר שמכרת את הערכים שלך בשביל כבוד". מגיב אחר תקף את בנט וכינה אותו "אופורטוניסט צבוע וחסר ערכים".

המשפט השנוי במחלוקת עשוי לפגוע בפוטנציאל המצביעים של רה"מ לשעבר, מקרב אנשי הימין.