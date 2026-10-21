ראש הממשלה בנימין נתניהו ניצל כנס בחירות של הליכוד, שנערך לצד חגיגת יום הולדתו, כדי לצאת למתקפה חריפה נגד מפלגות הימין הקטנות, בדגש על מפלגתו של עופר וינטר ומפלגת ״הציבור החרדי״ של מוטי לייטנר. בדבריו הזהיר מפני אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה וטען כי הצבעה למפלגות הללו עלולה לסייע ליריביו הפוליטיים.

נתניהו הזכיר את הבחירות בשנת 1992, שבהן, מפלגות ימין שלא עברו את אחוז החסימה הובילו לאובדן קולות ולעליית השמאל לשלטון. הוא הזהיר כי הפעם ההשלכות עלולות להיות חמורות אף יותר, לנוכח האיומים הביטחוניים על ישראל.

“יש סוג אחד של מפלגות שהן באמת ימין, אבל הן לא עוברות ואין סיכוי שהן יעברו”, אמר נתניהו, בהתייחסו למפלגות הקטנות. “לתת להן את הקול זה פשוט לשרוף את הקול, לתת אותו בעצם למחנה הבא, כאילו הצבעת למחנה הבא”.

בהמשך פנה ישירות למי ששוקלים להצביע למפלגות הללו והזהיר: “אל תצביעו להן, אל תשרפו את הקולות שלכם”. לדבריו, לנוכח המאבק על ביטחון ישראל והאיום האיראני, המחלוקות הפוליטיות האחרות צריכות לסגת מפני שאלת קיומה של המדינה.

“אתה מצביע לווינטר - אתה מצביע למנסור עבאס”

חלק מרכזי בנאומו של נתניהו הוקדש לעופר וינטר, יו”ר מפלגת “עמך ישראל”. נתניהו טען כי הצבעה למפלגה עלולה לא רק להוביל לאובדן קולות, אלא גם להעביר אותם למחנה היריב.

“זה פייק ימין”, אמר נתניהו בהתייחסו לווינטר, והזכיר דברים שלטענתו אמר וינטר על האפשרות שהמליץ להצביע לנתניהו. נתניהו טען כי הצבעה לווינטר עלולה לסייע לגדי איזנקוט ולמפלגות הערביות, ובהן מפלגתו של מנסור עבאס.

נתניהו אף התייחס לדברים שיוחסו לרונן מנליס, יועצו של גדי איזנקוט, על תמיכה בהצלחתו הפוליטית של וינטר, וטען כי הם מעידים על הסכנה מבחינת מחנה הימין. לדבריו, החשש אינו מסתכם בקולות שלא יעברו את אחוז החסימה, אלא גם באפשרות שווינטר יעביר את קולות מצביעיו למחנה אחר.

גם לייטנר על הכוונת

נתניהו לא הסתפק בביקורת על וינטר, והתייחס גם למפלגות ימין נוספות שלדבריו אינן צפויות לעבור את אחוז החסימה, ובהן מפלגת ״הציבור החרדי״ בראשות מוטי לייטנר.

ראש הממשלה קרא למצביעים להתרכז בליכוד כמפלגה המרכזית במחנה הלאומי, והזהיר מפני פיצול קולות. במקביל, הציג את הבחירות כמאבק בין המחנה הלאומי לבין שיתוף פעולה אפשרי בין השמאל למפלגות הערביות.

הדברים נאמרים על רקע המאמצים של נתניהו ואנשי הליכוד לשכנע את וינטר ולייטנר לפרוש מהמרוץ. לפי הדיווחים שפורסמו, נתניהו אף שוחח עם לייטנר וניסה לקדם את פרישתו, ובמקביל נפגש אתמול מול ראש ישיבת עלי, הרב אלי סדן, בניסיון להשפיע על וינטר. עם זאת, השניים הודיעו כי בכוונתם להמשיך בהתמודדות.

“ממדאני, ארדואן והאייתוללות רוצים להפיל את נתניהו”

בקטע נוסף מהנאום תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, את נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן ואת המשטר האיראני, והציג אותם לצד חמאס וחיזבאללה כגורמים המעוניינים בהדחתו.