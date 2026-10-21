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בצל המהומות

"לא אנחנו הסכנה, אלא נתניהו": מנהיגי צרפת מכחישים את המצב במדינה

מקרון מאשים את טראמפ בהפצת מידע כוזב על המהומות בצרפת באמצעות תמונות AI, ומנהיג השמאל תוקף את נתניהו בטענה להתערבות בבחירות לנשיאות (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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מימין נתניהו, משמאל מקרון (צילום: שאטרסטוק, צפריר אבייב\פלאש90)

נשיא צרפת עמנואל מקרון תקף היום (רביעי) את נשיא ארצות הברית ומנהיגים זרים נוספים, שלדבריו הפיצו מידע כוזב על המהומות המתגברות בצרפת וניצלו אותן לצרכים פוליטיים.

ברקע הדברים עומדות טענות טראמפ כי ההגירה המוסלמית מאיימת על המדינה, בעוד מקרון טוען כי חלק מהתיעודים שהופצו ברשת נוצרו באמצעות בינה מלאכותית ואינם משקפים את המציאות.

"פלשו אלינו המוני מהגרים ואיסלאמיסטים? זה שקר מוחלט", אמר מקרון במהלך ביקור במדינות המפרץ. לדבריו, גורמים זרים הפיצו תמונות שנוצרו בבינה מלאכותית והציגו אירועים שלא התרחשו בפועל. כשנשאל אם ביקורתו מכוונת גם לטראמפ, השיב: "בין היתר".

מהמהומות בצרפת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

טראמפ טען בשבוע שעבר כי המחאות בצרפת אינן קשורות למערכת החינוך, אלא למה שכינה ניסיון של האסלאם להשתלט על המדינה. לאחר המהומות האחרונות, שבהן נעצרו יותר מ־2,000 בני אדם וחנויות רבות נבזזו או ניזוקו, כתב: "צרפת בוערת!", וקרא לרשויות לסגור את הגבולות ולהשיב את השליטה במדינה.

במקביל, מנהיג השמאל הצרפתי ז'אן־לוק מלנשון האשים את ראש הממשלה בהתערבות במערכת הבחירות לנשיאות בצרפת. לדבריו, "לא אנחנו הסכנה, אלא נתניהו", שלטענתו משפיע על ההצבעה בפריז, בטולוז ובמארסיי.
בנימין נתניהודונלד טראמפצרפתמהומותעמנואל מקרון
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