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דיווח דרמטי

לקראת הסלמה? ארה"ב מפנה את עובדי השגרירות ממדינות המפרץ

ארה"ב נערכת לבצע פינוי של חלק מהעובדים ובני משפחותיהם בנציגויות במזרח התיכון, בצל דיווחים על מטס חריג של ישראל באזור איראן (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

לקראת הסלמה מול ? גורמים אמריקנים דיווחו הערב (רביעי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי במדינה נערכים לבצע פינוי של חלק מהעובדים ובני משפחותיהם בנציגויות במדינות המפרץ.

מוקדם יותר פורסם כי במהלך השבוע ביצעו עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק של חיל האוויר גיחה מבצעית חריגה ביותר במתווה תקיפה מלא, כשהם חולפים מעל שטחיהן של סוריה ועיראק ומגיעים עד למרחק קצר ביותר מגבולה של איראן, בטרם ביצעו פניית פרסה וחזרו לבסיסיהם בישראל.

לפי הדיווח, המבוסס על מקורות ב, ישראל הייתה מעודכנת בכך שמערכות הגילוי וההגנה האווירית המתקדמות של טהראן יזהו את תנועת המטוסים המסיבית המתקרבת לגבולן.

אותם גורמים אמריקניים ציינו כי התרשמו שמאחורי התרגיל עמדה תקוה ישראלית שקטה כי חיל האוויר האיראני או מערכות הנ"מ שלו יגיבו בירי לעבר המטוסים הישראליים, דבר שהיה מעניק לירושלים עילה וצידוק בינלאומי מיידי לביצוע תקיפה נרחבת בשטח איראן.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא אתמול (שלישי) נאום לוחמני במהלך טקס סיום קורס קצינים בבה״ד 1 - בהתייחס לנעשה באיראן. הוא הבהיר כי ההנחיה שלו היא להפיל את משטר האייתוללות.

"יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן. וזו ההנחייה שלי לצה״ל, למוסד ולזרועות הביטחון", התבטא.
ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהמטוסי קרב

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