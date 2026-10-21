 דלג לתוכן הראשי
גזר דין חריג

קנס של 25 מיליארד דולר: בית המשפט הטיל פצצה על ענקית הטכנולוגיה 

בית משפט בארה"ב קבע כי מטא הטעתה צרכנים בנוגע לפרטיותם, והכריז על מס חריג בהיקפו | החברה הודיעה כי תערער על ההחלטה (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
מנכ"ל מטא מארק צוקרברג (צילום: שאטרסטוק)

מכה משפטית חריגה לחברת מטא, שבבעלותה פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ: שופט במדינת ניו מקסיקו שבארצות הברית הורה לחברה לשלם קנס אזרחי של 25 מיליארד דולר.

הקנס החריג נקבע לאחר שחבר מושבעים הכריע כי החברה הטעתה משתמשים בנוגע לאיסוף מידע אישי ולהגנה עליו, וכן בנוגע למדיניות התוכן שלה.

ההליך קשור לפרשת קיימברידג' אנליטיקה, שנחשפה ב־2018, ובה נאסף מידע אישי מכ־87 מיליון חשבונות ללא הסכמה מתאימה, ושימש לצורכי פרסום פוליטי. חבר המושבעים קבע כי החברה הפרה את חוקי הגנת הצרכן במדינה ביותר מ־43 מיליון מקרים.

הקנס הסופי הופחת מסכום ראשוני של כ־219.5 מיליארד דולר. מטא דחתה את הטענות נגדה והודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה. הכספים, אם הקנס יעמוד בעינו, מיועדים למערכת החינוך של ניו מקסיקו.

הקנס מגיע לחברה שרשמה הכנסות שנתיות של כ־201 מיליארד דולר בשנת 2025, לצד רווח נקי של כ־60.5 מיליארד דולר. מדובר בקנס השווה לכ־12% מהכנסותיה השנתיות של מטא, או לכ־41% מהרווח הנקי שלה באותה שנה, אם יעמוד במלואו.
ארה"בקנסמשפטפגיעה בפרטיותמטא

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר