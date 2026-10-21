מכה משפטית חריגה לחברת מטא, שבבעלותה פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ: שופט במדינת ניו מקסיקו שבארצות הברית הורה לחברה לשלם קנס אזרחי של 25 מיליארד דולר.

הקנס החריג נקבע לאחר שחבר מושבעים הכריע כי החברה הטעתה משתמשים בנוגע לאיסוף מידע אישי ולהגנה עליו, וכן בנוגע למדיניות התוכן שלה.

ההליך קשור לפרשת קיימברידג' אנליטיקה, שנחשפה ב־2018, ובה נאסף מידע אישי מכ־87 מיליון חשבונות פייסבוק ללא הסכמה מתאימה, ושימש לצורכי פרסום פוליטי. חבר המושבעים קבע כי החברה הפרה את חוקי הגנת הצרכן במדינה ביותר מ־43 מיליון מקרים.

הקנס הסופי הופחת מסכום ראשוני של כ־219.5 מיליארד דולר. מטא דחתה את הטענות נגדה והודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה. הכספים, אם הקנס יעמוד בעינו, מיועדים למערכת החינוך של ניו מקסיקו.

הקנס מגיע לחברה שרשמה הכנסות שנתיות של כ־201 מיליארד דולר בשנת 2025, לצד רווח נקי של כ־60.5 מיליארד דולר. מדובר בקנס השווה לכ־12% מהכנסותיה השנתיות של מטא, או לכ־41% מהרווח הנקי שלה באותה שנה, אם יעמוד במלואו.