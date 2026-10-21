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צבע טרי?

המראה הנדיר מול החוף: הדולפין הוורוד הפתיע את המתרחצים

תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג מראה יוצא דופן סמוך לחוף כאשר בעל חיים ימי נדיר בגוון ורוד נצפה במים ועורר עניין (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד יוצא דופן שצולם סמוך לחוף קנטאב שבעיר מוסקט, בירת עומאן, מעורר עניין ברשתות החברתיות: דולפין בעל גוון ורוד בהיר נראה שוחה במי הים לצד דולפינים כהים יותר, והמראה החריג משך את תשומת לבם של חובבי בעלי החיים ברחבי העולם.

הסרטון שהופץ ברשת מציג את בעל החיים כשהוא עולה אל פני המים, אך זהותו המדויקת עדיין אינה ברורה.

לפי דיווחים שפורסמו בעקבות התיעוד, קיימת אפשרות שמדובר בדולפין מסוג דולפינן גדול סנפיר, הידוע גם כדולפין גדול גב הודו פסיפי, שמבוגרים ממנו עשויים לפתח גוון ורדרד.

המראה הנדיר מול החוף: הדולפין הוורוד הפתיע את המתרחצים
המראה הנדיר מול החוף: הדולפין הוורוד הפתיע את המתרחצים (צילום: רשתות חברתיות)

הצבע הוורוד אינו בהכרח תוצאה של פיגמנט מיוחד. אצל מינים מסוימים של דולפינים ימיים, ובהם הדולפין גדול הגב הודו פסיפי, הגוון עשוי להיות קשור לכלי דם הנראים דרך העור. עם זאת, בשלב זה לא פורסם אישור חד משמעי המזהה את הדולפין שתועד בעומאן או מסביר את צבעו.

בעקבות דיווח שפורסם בעיתון העומאני "א-שביבה": הכותב עבאס א-זדג'אלי טען כי הדולפינים בסרטון המקורי נראים דווקא כדולפיני ריסו, שצבעם עשוי להתבהר עם הגיל.

הדיווח עורר עניין גם משום שדולפינים ורודים מוכרים לרבים בעיקר מהאמזונס שבדרום אמריקה. אולם דולפין הנהרות הוורוד, החי במים מתוקים, הוא מין שונה מדולפינים ימיים שעשויים להציג גוון ורדרד.

החופים של עומאן, ובייחוד אזור מוסקט, שוכנים לחופי מפרץ עומאן ומציעים בתי גידול ימיים למגוון בעלי חיים. התיעוד החריג הזכיר לצופים עד כמה עולם החי הימי עשוי להפתיע, גם סמוך לחופים המוכרים למטיילים ולתושבים.
דגיםדולפיניםדולפיןעומאן
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