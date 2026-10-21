ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ( צילום: שאטרסטוק )

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, תקף היום (רביעי) בחריפות את ישראל בעקבות עיכובו של בראד לנדר, לשעבר מבקר עיריית ניו יורק, ופעילים אמריקנים נוספים במהלך מסיק זיתים עם חקלאים פלסטינים באזור נחלין הסמוך לביתר עילית.

ממדאני בירך על שחרורו של לנדר, דרש לשחרר את יתר המעוכבים והאשים את ישראל בביצוע "רצח עם" נגד הפלסטינים. "היום, בראד לנדר, רבנים וניו-יורקים נוספים ליוו חקלאים פלסטינים במהלך מסיק הזיתים. על כך, הם עוכבו על ידי הממשלה הישראלית", כתב ממדאני בטוויטר. "מסיק זיתים אינו בלתי חוקי. הכיבוש כן", הוסיף ראש העיר. "אני אסיר תודה על כך שבראד שוחרר. אך ניו-יורקים נוספים נותרו מעוכבים, והם חייבים להשתחרר באופן מיידי."

ממדאני עם עסקני סאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

ממדאני המשיך בהתבטאויות חריפות במיוחד: "אותה ממשלה ישראלית שמעכבת אותם ביצעה רצח עם מהדהד נגד פלסטינים, והרגה יותר מ-74,000 בני אדם במהלך השנים המועטות האחרונות לבדן. מעצרם של ניו-יורקים אלה חייב להסתיים. הכיבוש חייב להסתיים. רצח העם חייב להסתיים."

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האירוע שעורר את תגובתו של ממדאני התרחש הבוקר באדמות הכפר נחלין. כוחות צה"ל עיכבו כ-80 מתנדבים ופעילים אמריקנים שליוו חקלאים פלסטינים למסיק זיתים באזור. בין המעוכבים היה לנדר, בן בריתו של ממדאני ומועמד המפלגה הדמוקרטית לקונגרס.

הפעילים הגיעו לשטח בשעות הבוקר המוקדמות כדי ללוות פלסטינים שלא מוסקים את אדמותיהם מאז 7 באוקטובר. כעבור כשעתיים של עבודה, הגיעו למקום כוחות ביטחון והציגו צו שטח צבאי סגור ל-24 שעות.

לפי גורמי הביטחון, מדובר בקרקע הצמודה לעיר ביתר עילית, שאליה נדרש תיאום מראש לפני הגעה – תיאום שלא בוצע במקרה זה. כמו כן צוין כי מדובר בשטח קטן יחסית, אליו הגיעה כמות חריגה של כ-80 בני אדם.

לנדר שוחרר בהמשך תחת אזהרה. במהלך האירוע תיעד את עצמו מתוך אוטובוס לצד יתר הפעילים וכוחות הביטחון, ופרסם פוסט ברשת X שבו כתב: "עוכבתי על ידי צה"ל, לצד קבוצה של רבנים ומתנדבים. אנחנו בסך הכול מסקנו זיתים בפרדס ליד נחלין בגדה המערבית. הכיבוש הוא פשע תחת החוק הבינלאומי. מסיק זיתים אינו פשע תחת אף חוק שאני מכיר."

קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס הגיב לממדאני עם צילום של הררי אשפה בניו יורק: ״קודם תנקה את העיר שלך לפני שאתה מדבר על ישראל. מדינת ישראל היא הבית של העם היהודי - לרבות יהודה ושומרון״