( צילום: Shir torem /Flash90 )

אירוע חריג ומסתורי בירושלים מעורר סערה וחקירה משטרתית: אדם שהגיע לכניסה לבית החולים שערי צדק בעיר, הניח במקום עובר ללא רוח חיים - ונמלט מן הזירה בטרם הספיקו אנשי הצוות הרפואי או מאבטחי המקום לתהות על קנקנו.

מיד לאחר המקרה, הוזעקו למקום כוחות של שוטרי מחוז ירושלים בעקבות דיווח דחוף שהתקבל מעוברי אורח שנחשפו למראה הקשה. השוטרים שהגיעו לזירה פתחו באופן מיידי בפעולות חקירה ראשוניות, תוך גביית עדויות מצוות בית החולים, ממאבטחים ומעדי ראייה שהיו בסמוך למקום בעת התרחשות האירוע. במקביל לגביית העדויות, החלו כוחות המשטרה באיסוף ממצאים פורנזיים ובסריקת מצלמות האבטחה הפרוסות באזור בית החולים ובצירים המובילים אליו, במטרה לזהות את נתיב בריחתו של האדם ולהתחקות אחר זהותו. במשטרה מדגישים כי כלל כיווני החקירה נבדקים בשלב זה, כאשר החוקרים מנסים להבין את הרקע המשפחתי, הרפואי או הפלילי שהוביל לאירוע הקשה והחמור.

הכניסה לבית החולים שערי צדק ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בהמשך מסרה המשטרה כי "שוטרי מחוז ירושלים איתרו ועצרו חשוד במעורבות במקרה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת מוריה, ונסיבות המקרה נבדקות".

החשוד נעצר, לפי הדיווח ב-Ynet, בבית כנסת בשכונת קרית היובל בירושלים.

אירועים מסוג זה, שבהם מושארים תינוקות או עוברי אורח ללא רוח חיים במרחבים ציבוריים וברפואיים, מציבים אתגר חקירתי מורכב במיוחד עבור כוחות הביטחון. במקרים רבים, פעולות מהירות לאיתור מעורבים מתמקדות בבדיקת רישומים רפואיים, איתור כלי רכב שהגיעו לפרימטר של בית החולים בזמנים הרלוונטיים, ושיתוף פעולה הדוק בין גורמי החקירה למערכות הרווחה והבריאות, על מנת להגיע לפתרון התעלומה ולמצות את הדין.