"אתה מבין שזו התחזות?": כשהנהג חשב שיצליח לשקר על השוטרים

תושב העיר שפרעם בן 33, שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה ואף סוחב נגדו פסילה של בית משפט, היה בטוח שתושיה רגעית תחלץ אותו ממפגש לא נעים עם ניידת תנועה: ברגע שזיהה את השוטרים, הוא מיהר להחנות את הטנדר שלו בצד, יצא ממנו והציג את עצמו בביטחון כאחיו – אלא שככל שהבדיקה העמיקה, התברר שלא רק שהיה מדובר בהתחזות, אלא שברשותו הוחזקו גם חומרים החשודים כסמים. צפו בתיעוד המלא מהמפגש שלו עם השוטרים.

האירוע התרחש ב-15 באוקטובר 2026, במהלך פעילות אכיפה של שוטרי המחוז הצפוני בשפרעם, לאחר שרכב מסחרי לבן עורר את חשדם של השוטרים עקב אופן נהיגתו.

תיעוד משטרתי מתוך מצלמות הגוף של השוטרים מציג את רגע העיכוב והעימות בשטח, כשהחשוד בלבוש אזרחי עומד לצד הטנדר הלבן שלו ומנסה למכור לשוטרים זהות בדויה. בתיעוד נשמע השוטר כשהוא מעמת אותו ישירות עם חומרת מעשיו: "אתה מבין שזו גם התחזות, כן? זו עבירה פלילית... אתה מתחזה לאחר ובנהיגה תחת פסילה של בית משפט". בהמשך הסרטון מודיע לו השוטר רשמית על עיכובו ומורה לו להתלוות אליו לניידת.

בבירור המעמיק התברר כי החשוד הוא אינו אחיו אלא בעל הרכב עצמו, אשר נוהג דרך קבע ללא רישיון ומפר פסילת בית משפט בריש גלי, לצד החזקת החומרים החשודים כסמים.

הנהג נעצר ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה בחשד לנהיגה ללא רישיון, התחזות לאחר וניסיון הכשלת שוטרים. בנוסף, רכבו נתפס והושבת לאלתר למשך 30 ימים, וחקירתו נמשכת. במשטרה שבים ומבהירים כי שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות, להגביר את ההרתעה בכבישים ולמצות את הדין עם פורעי החוק.