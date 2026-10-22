( צילום: שוקי לרר )

כבוד קדושת האדמו"ר מגור מסרב לחתום על הקול קורא המסורתי של מועצת גדולי התורה הקוראת להצביע ליהדות התורה בבחירות הקרובות, שיערכו ביום שלישי. כך דיווח הערב (חמישי) ארי קלמן בערוץ I24NEWS.

מדובר בקול קורא מסורתי, שמתפרסם ביומונים החרדיים באופן קבוע ביום שישי שלפני כל מערכת בחירות. בדרך כלל חתומים עליו בשמות כל חברי מועצת גדולי התורה החסידית. לפי הדיווח של קלמן, בימים האחרונים אסף מזכיר המועצת החסידית חתימות מאדמור"י המועצת, אלא שהרבי מגור מסרב לפי שעה להוסיף את שמו. עוד דווח כי בחסידות גור הציעו שהקול קורא לא יכולל פירוט מלא של שמות האדמו"רים אלא כיתוב כללי - "מועצת גדולי התורה". המשא ומתן נמשך ויוכרע עד רגע סגירת העיתונים - חצות הלילה. טור מטלטל של בחור ישיבה לאחיו המודרני שמתבלט למי להצביע | "לא! למפלגה" בחור ישיבה | 18:53 הכתב הפוליטי של ערוץ 12 עמית סגל דיווח כי ביהדות התורה טוענים שהסיבה היא ניסיון לכלול שמות חדשים ברשימה ושהקול הקורא יהיה בשם כל המועצת שכוללת כמובן את האדמו״ר מגור. הסאגה סביב החתימה מתקיימת ימים ספורים לאחר לאחר ימים ארוכים של מתיחות חסרת תקדים, שתיקה רועמת ותדרוכים מטעם בכירים בחסידות על כוונה שלא להשתתף בבחירות הקרובות. ביום ראשון בבוקר, השבוע, פורסמה בעמודו הראשון של ביטאון 'המודיע' הכרזה רשמית וקריאת קודש בשמו של כ"ק האדמו"ר מגור, הקוראת לכל חסידי גור לצאת ולהצביע לרשימת 'יהדות התורה'. ההכרזה, שנוסחה נכתב במוצאי שבת קודש (ז' מרחשון תשפ"ז), שמה קץ לשבועות של דריכות וחשש במערכת הפוליטית החרדית.

הקריאה ב'המודיע'

הנוסח המלא

"בעזהי"ת, מוצש"ק ז' מרחשון תשפ"ז.בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"אכאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחיו, להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל.יעזור השי"ת שעל ידי זה יתרבה כבוד שמים"

בימים האחרונים שררה מתיחות גדולה במטה הבחירות של יהדות התורה, על רקע דיווחים על תסכול בצמרת החסידות ואיומים מפורשים מצידם של פעילים בשטח על אי-התגייסות לקמפיין ואף הימנעות מהצבעה ביום הבוחר. במערכת הפוליטית חששו כי היעדר הוראה מפורשת מגור יביא לאובדן אלפי קולות קריטיים עבור הרשימה המאוחדת.

כפי שדיווחנו, בחסידות גור בחרו תחילה לשבת על הגדר ולא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל", דבר שבא לידי ביטוי בשתיקה הרועמת מעל גבי עיתון הבית 'המודיע', באי הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, וללא פתיחת מטות בחירות או הפקת סינגלים כמקובל.

השתיקה נבעה, על פי גורמים בחסידות, ממספר סיבות. חלקם מצביעים על שיקולים הקשורים לציר פרוש-שטארק ולמתיחויות פנימיות בחצר. אחרים מדברים על תסכול עמוק מההתנהלות הממשלתית בארבע השנים האחרונות, בפרט בסוגיית גיוס בני הישיבות.