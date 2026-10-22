עינב צנגאוקר ניסתה להתקרב לנתניהו בשוק התקווה והורחקה | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (חמישי) במסגרת קמפיין הבחירות שמוביל לשוק התקווה בתל אביב, מלווה בכוחות משטרה ומאבטחים, והסתובב בין הבסטות במקום.

במהלך ביקורו ניסו להתקרב אליו בני משפחות חטופים והורחקו על ידי המשטרה. המשפחות הגיעו לשוק התקווה כדי להעביר מסר לנתניהו: כל מי שהיה עם יד על ההגה בשבעה באוקטובר, צריך ללכת הביתה", נמסר.

בין המשפחות שהורחקו - עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מישל אילוז, אמו של גיא יצחק אילוז הי"ד, שנחטף לרצועת עזה בבוקר שמחת תורה ונרצח כעבור מספר ימים בשבי. גופתו הושבה ארצה בעסקת החטופים האחרונה; וגיל דיקמן - בן דודה של כרמל גת הי"ד שנחטפה בחיים ונרצחה בשבי.

מוןקדם יותר היום, לקראת הבחירות, הכריזו נפגעות ונפגעים מטבח השביעי לאוקטובר כי יפעלו ביום הבחירות "לקרוא לאזרחים והאזרחיות לזכור בקלפי את הנרצחים, הנופלים, והחטופים, ואת מה שעברנו כמדינה וכעם".

מטעם הנפגעות והנפגעים נמסר: ״אזרחיות ואזרחי ישראל, תזכרו את היקרים שלנו בקלפי. הגיעה השעה שעם ישראל יגיד את דברו.״

בין המשתתפים בפעילות: יוכבד ליפשיץ, שורדת השבי שבעלה עודד נחטף בחיים ונרצח בשבי. יונה אדם, אמה של מפל, שנרצחה במסיבת הנובה. הדס קלדרון, בתה של כרמלה דן ודודתה של נויה, שנרצחו בשבעה באוקטובר, ואמם של שורדי השבי סהר וארז. דבורה שני, אמו של הלוחם עידו שני, שנפל בהגנה על יישובי העוטף. דני אלגרט, אחיו של איציק, שנחטף בחיים ונרצח בשבי. גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת, שנחטפה בחיים ונרצחה בשבי. נעם אלון, אחותו של הלוחם דור שדה, שנפל בקרב בכפר עזה.נעם פרי, בתו של חיים פרי, שנחטף בחיים ונרצח בשבי.מישל אילוז, אביו של גיא, שנחטף בחיים ונרצח בשבי.