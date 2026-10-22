הזמר האיראני על הבמה: "כפרה עליך ביבי גול, תסיים את העבודה"

נתניהו - הזמר האיראני מנסור ג'עפרי ( צילום: רשתות חברתיות - הבית הלבן )

מהלך הופעה בהוליווד, הזמר האיראני מנסור ג'עפרי פנה במסר ישיר לראש הממשלה בנימין נתניהו, וקרא לו להשלים את המהלך מול שלטון הרפובליקה האסלאמית באיראן.

האירוע התרחש במופע שקיים הזמר ב־17 באוקטובר בתיאטרון דולבי שבהוליווד. במהלך ההופעה ביצע מנסור גרסה הומוריסטית לשיר הפרסי המוכר "ביבי גול" (= ביבי פרח), תוך שהוא מתייחס לנתניהו, המוכר בכינוי "ביבי". במהלך הביצוע נשמע הזמר קורא לנתניהו: "סיים את העבודה עם הרפובליקה האסלאמית". בין הדברים הוא אמר: "חבר'ה, ברצינות, בחלומות שלנו לא ראינו שמישהו יעשה ככה לבריונים האלה של הרפובליקה האיסלאמית. בחלומות לא ראינו שמישהו ישפיל אותם ככה באור יום, יכה אותם ויוריד אותם. כל הכבוד לך, הרגת אותי... ביבי גול, ביבי גול, כפרה עליך ביבי גול. תסיים את העבודה איתם כמה שיותר מהר, אוהב אותך..."

הזמר האיראני מנסור ג'עפרי - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:01 הזמר האיראני מנסור ג'עפרי ( צילום: רשתות חברתיות )

מנסור, מהזמרים האיראנים המוכרים במוזיקת הפופ הפרסית, שילב בהופעה את המוזיקה עם מסר פוליטי הנוגע לעימות מול המשטר בטהרן.

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לפי הדיווחים בפרסית, הוא התייחס גם למתקפות הצבאיות נגד הרפובליקה האסלאמית ואמר כי בעבר לא האמין שמישהו יצליח לערער כך את מעמדם של אנשי הדת השולטים במדינה.

בסיום המופע הונפו על הבמה דגלי האריה והשמש, המזוהים עם איראן שלפני המהפכה האסלאמית, והזמר הקדיש רגע לזכרם של ההרוגים במאבק למען חירותה של איראן.