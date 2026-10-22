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שחרור האסיר

טראמפ שוב מאבד את זה: "את מטומטמת, יש לך מנת משכל נמוכה"

חילופי הדברים בבית הלבן הפכו לעימות חזיתי מול המצלמות, כאשר הנשיא נשאל מה הובטח לרוסים בתמורה לשחרור האסיר האמריקני (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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נשיא נקלע לעימות חריף עם כתבת רשת החדשות האמריקנית CNN, קייטלין קולינס, לאחר שזו הקשתה עליו בשאלות על שחרורו של האזרח האמריקני סטיבן האברד מהכלא ברוסיה.

כאשר הכתבת הצביעה על הסתירה לכאורה בין הצהרותיו של הנשיא לבין דבריו על המשא ומתן עם מוסקבה, טראמפ תקף אותה אישית וכינה אותה "אדם עם מנת משכל נמוכה" ו"מטומטמת".

טראמפ שוב מאבד את זה: "את מטומטמת, יש לך מנת משכל נמוכה"
טראמפ שוב מאבד את זה: "את מטומטמת, יש לך מנת משכל נמוכה" (צילום: רשתות חברתיות)

העימות התרחש לאחר שחרורו של האברד, אמריקני בן 74 ממדינת מישיגן, שהוחזק ברוסיה במשך יותר מארבע שנים.

הוא נעצר באפריל 2022, לאחר שרוסיה השתלטה על העיר איזיום שבמזרח אוקראינה, ובהמשך הורשע בבית משפט רוסי באשמת לחימה לצד הכוחות האוקראיניים כשכיר חרב. באוקטובר 2024 נגזרו עליו שש שנים ועשרה חודשי מאסר. משפחתו דחתה את ההאשמות נגדו, וממשלת הגדירה אותו כאזרח שנעצר שלא בצדק.

שחרורו של האברד הוכרז אמש (21 באוקטובר) לאחר שטראמפ פנה ישירות לנשיא רוסיה בבקשה לשחררו. השליח האמריקני המיוחד סטיב ויטקוף נפגש עם פוטין בסנט פטרסבורג, ובהמשך פגש את האברד בנמל התעופה בעיר, לפני יציאתו בחזרה לארצות הברית.

טראמפ טען כי ארצו לא נדרשה לתת דבר בתמורה לשחרורו, וכי לא היה צורך בחילופי אסירים.

סטיב ויטקוף וקיריל דמיטרייב נפגשים השבוע עם האזרח האמריקני סטיבן האברד
סטיב ויטקוף וקיריל דמיטרייב נפגשים השבוע עם האזרח האמריקני סטיבן האברד (צילום: רשתות חברתיות)

אלא שבהמשך, כשנשאל על ההחלטה שלא להטיל סנקציות נוספות על רוסיה בזמן המגעים, הסביר טראמפ כי ארצות הברית הייתה בעיצומו של משא ומתן וכי הטלת סנקציות הייתה עלולה לסכל את המאמצים להשיב את האברד הביתה.

לדבריו, אילו ארצות הברית הייתה מטילה את הסנקציות שעליהן דיברו מבקריו, האזרח האמריקני עלול היה להישאר בכלא הרוסי למשך שנים רבות.

קולינס התעקשה להצביע על הפער בין הדברים: אם הימנעות מהטלת סנקציות סייעה להשיג את שחרורו, האם אין מדובר למעשה בוויתור אמריקני במסגרת המשא ומתן?

טראמפ השיב כי אלמלא התנהלותו, האברד לא היה חוזר הביתה. כשקולינס אמרה כי מכאן עולה שארצות הברית כן נתנה משהו בתמורה, הוא השיב: "את לא יודעת כלום. את מ־CNN, ערוץ הפייק ניוז".

הכתבת לא הסתפקה בתשובה ושאלה אם הנשיא מאשר למעשה שהסרת הסנקציות הייתה חלק מהתמורה לשחרור האסיר. טראמפ דחה את ניסוח השאלה והחריף את המתקפה: "אין לך מושג על מה את מדברת. את אדם עם מנת משכל נמוכה. את מטומטמת".

גולשים רבים ציינו שטרמאפ גם כנשיא ארה"ב נותר התלמידו הטוב ביותר של רוי כהן, עורך הדין והיועץ הפוליטי שלימד את טראמפ בתחילת דרכו, את הכלל: “Attack, attack, attack” - "תקוף, תקוף, תקוף".
ארה"בדונלד טראמפולדימיר פוטיןארצות הבריתסטיבן האברד
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