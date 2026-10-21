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הוכה במצ'טה ורוסס בחומר כימי: האישום החריג נגד מדורו בארה"ב

כתב אישום מורחב נגד נשיא ונצואלה המודח ואשתו מייחס להם קשירת קשר לעינוי יריבים פוליטיים | לראשונה, ארה"ב מעמידה לדין ראש מדינה לשעבר במסגרת חוק פדרלי נדיר המאפשר להעניש על עינויים שבוצעו מחוץ לשטחה | הסיפור המזעזע שמופיע בכתב האישום (בעולם)

כה
כיכר השבת
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הנשיא מדורו ברגעי המעצר (צילום: הבית הלבן)

קציני צבא ונצואלה היכו עצור במצ'טה וריססו אותו בחומר מגרה כימי במהלך חקירה על מקום הימצאו של יריב פוליטי של ניקולאס מדורו.

האירוע, שלפי התביעה בניו יורק התרחש ב-2018, מופיע בכתב האישום המורחב נגד נשיא ונצואלה המודח ואשתו, סיליה פלורס.

מדורו ופלורס מואשמים בקשירת קשר לעינוי מתנגדי משטר כדי לשמר את שלטונם. השניים, שנלכדו בינואר בפשיטה אמריקנית בקראקס והועברו לניו יורק, מכחישים את האישומים.

התביעה נשענת על חוק פדרלי אמריקני מ-1994, המאפשר להעמיד לדין בגין עינויים שבוצעו מחוץ ל, בתנאי שהחשוד הוא אזרח אמריקני או נמצא בשטח המדינה.

החוק קובע עונש של עד 20 שנות מאסר לכל סעיף אישום, ואף עונש מוות אם הקורבן מת. מדורו ואשתו אינם חשופים לעונש מוות במסגרת האישומים הנוכחיים, העוסקים בקשירת קשר לעינויים ולא בביצועם הישיר.

לפי סקירת רויטרס, מדובר רק בפעם השביעית והשמינית שבה הוגשו בארה"ב אישומים מכוח החוק. אולם משמעות המקרה רחבה במיוחד: זו הפעם הראשונה שבה ארה"ב מעמידה לדין ראש מדינה בגין אישור לכאורה של עינויים במדינתו.

התובעים מבקשים להרחיב כך את התיק, שכולל גם אישומים הקשורים לסחר בסמים. מומחים משפטיים מעריכים כי עדויות של קורבנות עינויים, ובהם שלושה אזרחים אמריקנים, עשויות לחזק את התביעה ולהעמיד במרכז המשפט את הטענות לדיכוי פוליטי שיטתי. משפטם של מדורו ופלורס צפוי להיפתח ביוני 2027.
ארצות הבריתעינוייםונצואלהניקולאס מדורו

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