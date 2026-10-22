תיעוד חריג מאיטליה מציג נמלטים כשהם רצים ברחובות עם שקים גדולים ועמוסים בסחורה, במראה שמזכיר שודדים מסרט מצויר. התמונות מעוררות עניין על רקע גל הביזה שהתרחש בימים האחרונים במילאנו, שבמהלכו פרצו צעירים לחנויות, רוקנו מדפים ונמלטו עם סחורה.

ב־17 וב־18 באוקטובר התפתחו במילאנו מהומות אלימות במהלך הפגנות נגד יוקר המחיה ובעקבות הטענות על שירותים ציבוריים לקויים. המחאה שהחלה באופן שקט הידרדרה לעימותים עם המשטרה, כאשר מפגינים רעולי פנים השליכו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, הציתו מחסומים וניפצו חלונות ראווה של עסקים במרכז העיר.

כאוס באיטליה: מהגרים נמלטים מהשוטרים עם שקים עמוסים בביזה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30 כאוס באיטליה: מהגרים נמלטים מהשוטרים עם שקים עמוסים בביזה ( צילום: רשתות חברתיות )

בין העסקים שנבזזו היו רשת חנויות הספורט דקטלון, חנות ארקטריקס וחנויות של חברת הסלולר וודאפון. גם עסקים נוספים נפגעו, ובעלי חנויות במרכז מילאנו מיהרו לסגור את שעריהם ולכסות את חלונות הראווה בלוחות עץ ובקרטון מחשש להתפרצות מחודשת של האלימות. "יש לי מפלצת מתחת למיטה": השוטר ההמום תיעד שיחה משעשעת אריה רוזן | 10:36 המהומות לא נותרו בגבולות מילאנו בלבד. עימותים נרשמו גם בבולוניה, בטורינו ובערים נוספות בצפון איטליה. במילאנו הפעילה המשטרה אמצעים לפיזור הפגנות, ובהם גז מדמיע ותותחי מים.

כאוס טהור באיטליה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 כאוס טהור באיטליה ( צילום: רשתות חברתיות )

לפי דיווחי המשטרה מ־19 באוקטובר, 271 צעירים עוכבו במהלך האירועים במילאנו. 32 מהם נעצרו, ובהם 23 קטינים ו־13 אזרחים זרים. המשטרה דיווחה גם על פצועים מקרב כוחות האכיפה.

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני גינתה את האלימות, והממשלה דנה בצעדים נוספים להתמודדות עם הפרות הסדר. סגן ראש הממשלה מתאו סלביני הודיע כי המדינה מתכוונת לשלוח 500 חיילים נוספים למילאנו, במטרה לחזק את הביטחון בעיר.