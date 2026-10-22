חמושים חטפו ילד קטן ותקפו אותו קשות; חולץ מתוך מרפאה מקומית

חשד לחטיפה נועזת ואירוע אלימות קשה בלב הנגב: שוטרי תחנת רהט פתחו במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) בחקירה מואצת ומקיפה, בעקבות דיווח חמור שהתקבל במוקד המשטרה על אודות חטיפת קטין בעיר.

על פי החשד הראשוני והממצאים שנאספו בשטח, מספר מעורבים חמושים באקדחים ובכלי נשק הגיעו לזירה, התנפלו על הקטין, וחטפו אותו בכוח תוך איומים. בהמשך הלילה הותקף הנער באלימות קשה ביותר על ידי חוטפיו, עד אשר אותר כשהוא פצוע ונזקק לטיפול רפואי במרפאה מקומית בעיר, שם הוענק לו סיוע ראשוני.

עם קבלת הדיווח הדרמטי על אירוע החטיפה והתקיפה, הוזעקו למקום כוחות משטרה גדולים מתחנת רהט, אשר החלו מיידית בביצוע פעולות חקירה מואצות בשטח.

הבלשים והחוקרים החלו באיסוף ממצאים פורנזיים, גביית עדויות וסריקת מצלמות אבטחה באזור, לצד פעולות מודיעיניות ואובר-לילה לאיתור חוליית החשודים המעורבת במעשה. הפעילות הנחושה והמהירה של כוחות השיטור הובילה בתוך זמן קצר לפריצת דרך ראשונית בחקירה.

במסגרת המצוד והפעילות המבצעית, עכבו ועצרו השוטרים היום בשעת צהרים חשוד ראשון במעורבות באירוע החמור. מדובר בתושב העיר רהט בשנות ה-20 לחייו, אשר הועבר באופן מיידי לחקירה בתחנת המשטרה.

מחקירה ראשונית שנערכה במקום עולה כי הרקע למעשה החמור הינו סכסוך פלילי מדמם ומתמשך בין משפחות יריבות הפועלות בעיר, אשר הלך והסלים בשבועות האחרונים עד לכדי פגיעה בקטין.

במשטרת ישראל מדגישים כי חקירת נסיבות האירוע החמור נמשכת במלוא הקיטור, וכי חוקרי התחנה מצויים בשעה זו בעיצומן של פעולות נוספות במטרה להגיע לכלל המעורבים בחטיפה ובתקיפה. בהתאם לממצאי החקירה המתפתחים והתקדמות שטח, צפויים מעצרים נוספים של מעורבים נוספים באירוע כבר במהלך השעות הקרובות, לצד הבאת החשוד שנעצר לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.