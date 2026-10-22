אישה התבצרה בקומה ה-11 ואיימה לקפוץ - ואז הגיעה המשטרה | צפו

( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חריג ומורכב הגיע לסיומו המוצלח בבניין מגורים גבוה בארץ, לאחר שפעילות חילוץ נועזת של כוחות הביטחון מנעה טרגדיה נוראית.

דיווח שהתקבל היום (חמישי) לקראת ערב במשטרה, על אודות אישה שהתבצרה בדירתה בקומה ה-11 בבניין מגורים והחלה לאיים כי תקפוץ מחלון ביתה - הזניק למקום כוחות משטרה רבים במטרה להביא לסיום האירוע בשלום. עם קבלת הקריאה והבנת חומרת המצב והמורכבות הטופוגרפית של הזירה בגובה הרב, הוקפצו באופן מיידי כוחות מיוחדים של משטרת ישראל. בין הכוחות שהגיעו למקום היו לוחמי היחידה הלאומית ללוחמה בטרור (ימ"מ), לצד אנשי יחידת המשא ומתן של המשטרה, אשר פועלים דרך קבע באירועי קיצון ומצבי משבר מסוג זה כדי להביא להרגעת הרוחות ולפתרון בדרכי שלום.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:28 ( צילום: דוברות המשטרה )

לאחר שהוברר כי נשקפת סכנה מיידית וממשית לחייה של האישה, ונראה היה כי דרכי ההידברות הסטנדרטיות אינן מספקות מענה מהיר מספיק, התקבלה ההחלטה לפעול באופן אקטיבי ומיידי. לוחמי הימ"מ, השייכים לצוות הייעודי והמיומן המכונה "הקופים" – צוות המתמחה בפריצה, השתלטות וחילוץ מגבהים ובטיפוס על מבנים – החלו בהיערכות מהירה על גג בניין המגורים.

במבצע מורכב ומדויק שדרש רמת מיומנות גבוהה ביותר, גלשו הלוחמים מגג המבנה באמצעות חבלים ישירות אל מול חלון הדירה בקומה ה-11. בתוך שניות ספורות ביצעו הלוחמים השתלטות מהירה ומפתיעה על האישה, תוך שהם מנטרלים את הסכנה ומבטיחים את שלומה. הפעולה הסתיימה בהצלחה מלאה וללא נפגעים כלל. במשטרה ציינו כי נסיבות האירוע והרקע שהוביל להתבצרות נבדקים כעת על ידי הגורמים המוסמכים.