"מצב נפשי קשה": המשפט היחיד שאשת ראש העיר מוכנה לומר לחוקרים

מיטל סער, אשתו של ראש עיריית כפר סבא רפי סער, ממשיכה לשמור על זכות השתיקה בחקירתה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 - למעט משפט אחד.
לפי הדיווח היום (חמישי) ב-Ynet, גורם בכיר המעורה בפרטי החקירה מסר כי המשפט היחיד שמוכנה סער לומר לחוקרים המטיחים בה את החשדות לשחיתות חמורה הוא: "הוא לא ידע" - אמירה שבאמצעותה היא מנסה להרחיק את בעלה ראש העיר ממעורבות בפרשה. מעבר לכך, היא מנסה לא להשיב לכל שאלה נוספת.
סנגוריתה של החשודה, עו"ד חיה ציון זכאי, אישרה כי מרשתה פועלת לפי ייעוץ משפטי, ומסרה: "מרשתי נוהגת כך בחקירה על פי עצתי. היא נמצאת במצב נפשי קשה מאוד ואינה מסוגלת לתת מענה לחוקרים".
מוקדם יותר השבוע בית המשפט בראשון לציון האריך בארבעה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו. ההחלטה התקבלה לבקשת המשטרה, שביקשה להשלים שורה של פעולות חקירה נוספות במסגרת התיק.
החקירה, המנוהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה, מתמקדת בחשדות חמורים סביב העברות כספים ובטענות על מעורבותה כביכול של מיטל סער בניהול עניינים מאחורי הקלעים בעירייה.
גורם המעורה בפרטי התיק תיאר אותו כ"רגיש, נפיץ ומורכב מאוד", והוסיף כי צוותי חקירה הכוללים רואי חשבון וכלכלנים בודקים כעת לעומק "כל שקל ושקל" שהועברו על פי החשד לראש העירייה או למקורביו.
במהלך הדיון בבית המשפט נרשמו רגעים טעונים כאשר מיטל סער פרצה בבכי לעבר בני משפחתה שנכחו באולם. עו"ד ציון זכאי תארה את מצבה המורכב של מרשתה ומסרה לבית המשפט: "מרשתי במצב נפשי קשה מאוד. היא השילה חמישה ק"ג ממשקלה". ההגנה ביקשה לבחון חלופות למעצרה.
מנגד, גורמים המקורבים לחקירה מדווחים כי היא מתקדמת לשביעות רצון החוקרים.
הפשיטה הגלויה הגיעה בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה. במהלך התקופה הפעילה המשטרה משאבים רבים, אמצעים טכנולוגיים ואיסוף מודיעיני מורכב, אשר ביססו את החשדות נגד המעורבים בעבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.
ממממצאי החקירה עולה חשד כבד כי ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית, תוך מעורבות חריגה ובולטת של אשת ראש הרשות, פעלו להיטיב עם גורמים שונים בתמורה לכספי שוחד שניתנו בעיקר במזומן. בתמורה למעטפות הכסף, דאגו החשודים להטות מכרזים עתירי ממון ולהבטיח את זכייתם של המשחדים בתחומים מגוונים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.
התפתחות נוספת שנחשפה במהלך החקירה הסמויה היא מעורבותם של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ. על פי נתוני המשטרה, העבריינים היו מעורבים במנגנון הזרמת השוחד בתמורה לזכייה במכרזים.