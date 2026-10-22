"מצב נפשי קשה": המשפט היחיד שאשת ראש העיר מוכנה לומר לחוקרים

מיטל סער, אשתו של ראש עיריית כפר סבא רפי סער, ממשיכה לשמור על זכות השתיקה בחקירתה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 - למעט משפט אחד.

לפי הדיווח היום (חמישי) ב-Ynet, גורם בכיר המעורה בפרטי החקירה מסר כי המשפט היחיד שמוכנה סער לומר לחוקרים המטיחים בה את החשדות לשחיתות חמורה הוא: "הוא לא ידע" - אמירה שבאמצעותה היא מנסה להרחיק את בעלה ראש העיר ממעורבות בפרשה. מעבר לכך, היא מנסה לא להשיב לכל שאלה נוספת.

סנגוריתה של החשודה, עו"ד חיה ציון זכאי, אישרה כי מרשתה פועלת לפי ייעוץ משפטי, ומסרה: "מרשתי נוהגת כך בחקירה על פי עצתי. היא נמצאת במצב נפשי קשה מאוד ואינה מסוגלת לתת מענה לחוקרים".

מוקדם יותר השבוע בית המשפט בראשון לציון האריך בארבעה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו. ההחלטה התקבלה לבקשת המשטרה, שביקשה להשלים שורה של פעולות חקירה נוספות במסגרת התיק.

החקירה, המנוהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה, מתמקדת בחשדות חמורים סביב העברות כספים ובטענות על מעורבותה כביכול של מיטל סער בניהול עניינים מאחורי הקלעים בעירייה.