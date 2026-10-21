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נס בחניון הרכבת

צפו בחילוץ הדרמטי: תגובה מהירה של השוטרים הצילה פעוט שנשכח ברכב

שוטרי תחנת יבנה ניפצו את חלון הרכב, וחילצו פעוט שהושאר ברכב סגור כשהוא במצוקה ובסכנת חיים מיידית | הפעוט הועבר לבדיקות רפואיות ומצבו טוב | צפו בתיעוד (משטרה)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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השיחה למשטרה וחילוץ הפעוט מהרכב
השיחה למשטרה וחילוץ הפעוט מהרכב (צילום: דוברות המשטרה)

תגובה מהירה של שוטרי תחנת יבנה במרחב שפלה מנעה אסון כבד, לאחר שהתקבל דיווח במוקד על פעוט שנשכח בתוך רכב סגור בחניון הרכבת ביבנה.

עם קבלת הדיווח השוטרים הגיעו במהירות והצליחו לאתר את הרכב בו נמצא הפעוט והבחינו בפעוט כשהוא במצוקה, בעל פנים אדומות, וניכר כי הוא נמצא בסכנת חיים מיידית.

השוטרים פעלו ללא דיחוי, ניפצו את חלון הרכב וחילצו את הפעוט במהירות ובבטחה.

לאחר החילוץ הועבר הפעוט לבדיקה רפואית, כשמצבו טוב.

משטרת ישראל שבה וקוראת לציבור ההורים והנהגים לגלות ערנות מרבית, לוודא כי הרכב ריק מכל נוסע בתום כל נסיעה, ולא להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה – אף לא לרגע אחד.
משטרהשכחת ילדים ברכב

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