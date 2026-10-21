מהגר בלתי חוקי מהונדורס נעצר בניו ג'רזי לאחר שתקף בפטיש סוכני הגירה שעצרו את רכבו.

האירוע התרחש ב־4 באוקטובר בעיר גיבסבורו, במהלך מבצע אכיפה של רשות ההגירה האמריקנית (ICE). הסוכנים עצרו את הטנדר שבו נהג רייניירי דה חסוס ליקונה אמדור, בן 27, לאחר בדיקת לוחית הרישוי ובירור שלפיו שהה בארצות הברית ללא מעמד חוקי.

לפי התביעה, כשהסוכנים ניגשו לרכב, הנהג הוציא פטיש מארגז כלים והתעלם מהוראותיהם לעצור. לאחר שניסו להוציאו מהרכב, הוא עבר לצד הנוסע, טיפס על דלת הרכב והניף את הפטיש לעבר הסוכנים שוב ושוב.

הסוכנים השתמשו בגז פלפל והצליחו להשתלט עליו ולהצמידו לקרקע. הוא נעצר ללא פציעות, וכעת הוא מואשם בתקיפת אנשי אכיפת חוק פדרליים באמצעות נשק מסוכן.

אם יורשע, הוא עלול לעמוד בפני עונש של עד 20 שנות מאסר וקנס של עד 250 אלף דולר.