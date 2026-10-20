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חודשים של חקירה

טלטלה בצה"ל: עשרות אנשי קבע חשודים בהונאת מיליונים בעזה בזמן המלחמה

מבצע מעצרים נרחב ברחבי הארץ חשף חשד כבד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בהפעלת כלי צמ"ה עבור צה"ל ברצועת עזה | בין העצורים: עשרות אזרחים לצד אנשי קבע (חדשות בארץ

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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ממרחב הקו הצהוב (צילום: דו"צ)

חקירה כלכלית סמויה שנמשכה בחודשים האחרונים הפכה הבוקר למבצע מעצרים רחב היקף ברחבי הארץ. 21 חשודים, בהם אזרחים ומשרתי קבע, נעצרו בחשד למעורבות בפרשה כלכלית הקשורה לעבודות שבוצעו עבור צה"ל ברצועת במהלך המלחמה.

על פי הודעת המשטרה, החקירה מנוהלת בידי היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה וכלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433, בשיתוף היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת וחקירות מע"מ באר שבע ברשות המסים.

ברקע החקירה עומדת פעילות ב מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ב־7 באוקטובר 2023. בעקבות התעצמות הלחימה והצורך המבצעי, נדרש הצבא להסתייע בכלי צמ"ה, בהם ציוד מכני הנדסי, שסופקו באמצעות חברות אזרחיות.

במהלך החודשים האחרונים נבדקו חשדות לעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים, ובהן קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ושוחד. החשודים כוללים גורמים מחברות של קבלני ביצוע לצד משרתי קבע.

הבוקר עברה החקירה לשלב הגלוי, ובמסגרת מבצע מתוזמן נעצרו 21 חשודים ברחבי הארץ. כלל העצורים הועברו לחקירה בלהב 433, ובהמשך היום הם צפויים להיות מובאים לדיונים בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע ובבית הדין הצבאי בבית ליד.

במשטרה מדגישים כי החקירה נמשכת בשיתוף כלל הגופים המעורבים, במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם המעורבים, ככל שיוכחו החשדות.
חרבות ברזלצה"לחמאסרצועת עזהלהב 433

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