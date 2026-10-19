עוצר יציאות בצה"ל מיום חמישי: הרמטכ"ל מכין את הצבא לבחירות

הערכת מצב במעמד לציון 1,000 יום ללחימה ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שני) הערכת מצב רב-זירתית בהשתתפות ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן ומפקדי כל הפיקודים – הצפון, המרכז, הדרום והעורף. בפתח הדברים הדגיש זמיר נקודה מרכזית אחת: משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח.

הרמטכ"ל ציין כי הצבא מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות, על רקע התקופה הרגישה שבה ישראל נמצאת – גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה פוליטית. הצעדים המעשיים להגברת המוכנות כחלק מהערכת המצב, הורה הרמטכ"ל על שורה של צעדים מעשיים להגברת המוכנות. ראשית, עוצר יציאות יוטל החל מיום חמישי הקרוב בכל יחידות צה"ל, ובהתאם להערכת המצב המתמשכת. המהלך נועד להבטיח זמינות מלאה של הכוחות בתקופה הרגישה. המהומות בצרפת: כך סין מתרגלת השתלטות על מחבל עם גרזן דני שפיץ | 09:24 נחטף מלב ביירות: סופו של הקצב מבניאס שביצע מעשי טבח דוד הכהן וב. ניסני | 18.10.26 בנוסף, הורה זמיר על עיבוי נוכחות מפקדים – מפקדים בכירים ישהו בחמ"לים, במפקדות וביחידות כדי להבטיח מוכנות וכשירות מבצעית גבוהה. כמו כן, יבוצע תגבור משמעותי בפיקוד המרכז – כוחות ממפקדת חטיבת הצנחנים וכוחות נוספים יוקצו לפיקוד המרכז. החטיבה תשמש כמפקדת חטיבה משימתית במרחב שבין שומרון לבנימין, במטרה לחזק את הפריסה ולהגביר את הנוכחות בשטח. תגבורים נוספים יופנו לשאר הגזרות – אוויר, ים ויבשה – בהתאם לצרכים המבצעיים.

הערכת מצב במעמד לציון 1,000 יום ללחימה ( צילום: דובר צה"ל )

ההחלטות מתקבלות על רקע חשש ממשי כי גורמים עוינים – בין אם ביהודה ושומרון, בעזה, בלבנון או בזירות רחוקות יותר – ינסו לנצל את תקופת הבחירות כדי לערער את היציבות או להפתיע את ישראל. הרמטכ"ל כבר הזהיר בשבועות האחרונים כי "פוטנציאל ההסלמה גבר" וכי הצבא נערך למצבים שבהם ינסו להפתיע אותו.

המסר שעולה מהערכת המצב ברור

צה"ל רואה את עצמו אחראי לא רק על ההגנה מפני איומים חיצוניים, אלא גם על יצירת התנאים שיאפשרו לציבור הישראלי לממש את זכותו הדמוקרטית בבטחה.

בימים הקרובים צפויים הצעדים האלה להתחיל לקרום עור וגידים בשטח – עם יותר מפקדים בחמ"לים, יותר כוחות במרחב יהודה ושומרון, ופחות חופשות לחיילים. ההיערכות המיוחדת הזו משקפת את המורכבות הייחדית של קיום בחירות בתקופה ביטחונית רגישה, כאשר צה"ל נדרש להיות ערוך לכל תרחיש.