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בשווי מיליונים | תיעוד

פשיטת ענק בצפון: מצבור האמל"ח והסמים של ארגון 'אבו לטיף' נחשף בשטח פתוח

פעילות של כוחות ימ"ר צפון ומג"ב מעל הכפר ראמה הובילה לגילוי בונקר נשקים וציוד לחימה | בין הממצאים: 12 כלי נשק, מטעני חבלה צה"ליים, עשרות מערכות הפעלה, אפודים קרמיים ומעל 3 ק"ג קוקאין | "מכה קשה לתשתיות הארגון" (בארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

מכה קשה לאחד מארגוני הפשע החזקים בישראל: בפעילות מתוחכמת ונרחבת של שוטרי המחוז הצפוני, יחד עם לוחמי משמר הגבול והמשמר הלאומי, נחשף ונתפס מצבור אמצעי לחימה וסמים יוצא דופן בגודלו. המצבור, ששוויו מוערך במיליוני שקלים בשוק השחור, שימש לפי החשד את אנשי ארגון הפשע 'אבו לטיף'.

הפשיטה יצאה לפועל בעקבות מידע מודיעיני ואינדיקציה מדויקת, שהובילה עשרות ולוחמים אל שטח פתוח והררי הסמוך לכפר ראמה. המקום שימש כמסתור מרכזי ואסטרטגי לכלי נשק, מטענים וציוד מבצעי ששימשו את עברייני הארגון בפעילותם השוטפת.

לאחר שעות ארוכות של סריקות ועבודה מאומצת בשטח, הצליחו הכוחות לחשוף את המצבור העשיר. בין פריטי האמל"ח והסמים הרבים שנתפסו:

12 כלי נשק: 4 אקדחים מסוגים שונים ו-8 רובים (בהם רובי M-16, קלאצ'ניקוב ורובי ציד - שאטגן).

חומרי נפץ ומטענים: לבנות חבלה, מטען חבלה צה"לי תקני ועשרות מערכות הפעלה מתקדמות למטענים.

ציוד מבצעי ותחמושת: מאות כדורים מכל הסוגים, עשרות מחסניות, חלקי חילוף לנשקים ואפודים קרמיים תקניים.

רכב מבצעי: כלי רכב ששימש את הפעילים כשהוא נושא לוחיות זיהוי מזויפות.

סמים חרדים: מעל ל-3 קילוגרמים של חומר החשוד כסם מסוג קוקאין בשווי מוערך של מיליוני שקלים.

כלל הפריטים הוחרמו על ידי הבלשים והועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות החבלה והזיהוי הפלילי של משטרת ישראל, במטרה להתחקות אחר המעורבים בהטמנת המצבור ולהביאם לדין.

במשטרה מציינים כי מדובר בעוד חוליה בשורת פעולות התקפיות שמנהל מפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, כחלק מהמדיניות שהתווה מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, למיטוט ארגוני הפשיעה ולפירוק תשתיות האמל"ח שלהם.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
משטרהסמיםאמל"חאבו לטיף

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כיכר השבת
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