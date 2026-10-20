הטרנד החדש של צעירים - והמלחמה של המשטרה בתופעה המסוכנת

שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז, בשיתוף פקחי עיריית נתניה, פועלים מאז סוף השבוע נגד תופעה מסוכנת של גניבת מטפי כיבוי אש מבנייני מגורים וריקונם במרחבים ציבוריים ברחבי העיר.

מחקירת המשטרה עולה כי הרקע למעשים הוא, על פי החשד, “אתגר” מסוכן המופץ ברשתות החברתיות, לרבות בטיקטוק, במסגרתו נוהגים בני נוער לגנוב מטפי כיבוי אש מבנייני מגורים ולרוקן את תכולתם במרחבים ציבוריים.

בעקבות דיווחים שהתקבלו במשטרה אודות גניבת מטפים וריקונם בגנים ציבוריים, בחניונים ובכבישים, פתחו חוקרי מחלק הנוער בתחנת נתניה בפעילות חקירתית ואכיפתית ממוקדת, בשיתוף פקחי העירייה, במטרה לאתר את המעורבים ולמנוע את המשך המעשים המסוכנים.

במסגרת הפעילות נתפסו בשעת מעשה שלושה קטינים בני 14–15 ועוכבו לחקירה. בהמשך, בעקבות פעולות חקירה שביצעו חוקרי התחנה, זוהו למעלה מעשרה בני נוער נוספים החשודים במעורבות במעשים דומים, אשר עוכבו אף הם לחקירה בתחנת המשטרה בליווי הוריהם.

נגד שלושת הקטינים שנתפסו בשעת מעשה רשמו פקחי העירייה דוחות בסך 730 ש”ח לכל אחד. יתר הקטינים עוכבו לתחנת המשטרה בליווי הוריהם, אשר נחשפו לחומרת המעשים ולהשלכותיהם הפליליות והבטיחותיות.

במשטרה מדגישים כי אין מדובר במעשה קונדס, אלא בהתנהגות מסוכנת העלולה לעלות בחיי אדם. גניבת מטפי כיבוי אש וריקונם מותירות בנייני מגורים ללא אמצעי כיבוי חיוניים, ובשעת שריפה עלולות למנוע מתן מענה ראשוני ולהוביל לפגיעה קשה בחיי אדם וברכוש.

משטרת ישראל קראה בהודעתה להורים "לגלות ערנות למעורבות ילדיהם באתגרים מסוכנים ברשתות החברתיות, לשוחח עמם על ההשלכות החמורות של מעשים אלו, ולוועדי הבתים לפעול לאבטחת ארונות וציוד הכיבוי מפני גניבה, תוך שמירה על נגישותם המיידית בשעת חירום."