דובר צה"ל מסר הבוקר (שישי) כי התקבל דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה שבמרחב חטיבת יהודה. על פי הדיווחים הראשוניים, ישנם פצועים במקום וכוחות צה"ל קפצו לנקודה מיד לאחר קבלת הדיווח.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל נמלט מהזירה לאחר ביצוע הפיגוע. כוחות צה"ל רבים פתחו במרדף אחריו ומבצעים חסימות נרחבות במרחב במטרה לאתרו ולחסלו. בתום מרדף קצר, הגיעו כוחות צה"ל אל המחבלים, שהמשיכו בירי לעבר אנשי כוחות הביטחון - שחיסלו אותם במקום. הפיגוע אירע בכביש 35 סמוך למחסום תרקומיא. כוחות הביטחון שהגיעו לזירה מטפלים במספר פצועים. מצבם של הפצועים טרם פורסם.

תיעוד פלסטיני: חילופי האש בשטח - צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:52 תיעוד פלסטיני: חילופי האש בשטח ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

דובר צה"ל מאשר: בהמשך לדיווח על פיגוע ירי במרחב צומת יהודה שבחטיבת יהודה, שני מחבלים חוסלו, כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות. הוטל כתר על מספר כפרים במרחב. פרטים נוספים בהמשך.

לפי הצלה ללא גבולות יו"ש, מזירת הפיגוע פונו 2 ישראלים במצב קשה מאוד ופצוע נוסף במצב קל.

- צילום: הצלה ללא גבולות 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: הצלה ללא גבולות )

מרחב יו"ש היה בחודשים האחרונים זירה למספר אירועי ירי ופיגועים. כזכור, בספטמבר האחרון אירע פיגוע ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין, שם ירה מחבל מתוך רכב חולף לעבר יהודים שטבלו במעיין עין רעייה בערב יום כיפור. באותו אירוע נפצע יהודי אחד באורח קשה.

כמו כן, ביולי האחרון נפלו שני חללי צה"ל בפיגוע ירי קטלני במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון - רס"ן יובל עזרא הי"ד ורס"ר (מיל') בניהו מלט הי"ד. בעקבות אותו פיגוע, הורו ראש הממשלה ושר הביטחון על הריסה מיידית של בית המחבל ועל פעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור ברחבי יהודה ושומרון.