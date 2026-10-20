ארכיון ( צילום: צה"ל )

אירוע נדיר ומסוכן התרחש בימים האחרונים בדרום רצועת עזה: שני מחבלי חמאס חצו את הקו הצהוב וניסו לגנוב מכוחות חיל ההנדסה הקרבית של צה"ל את המקדחים המתקדמים המשמשים לאיתור מנהרות תת-קרקעיות בעומק האדמה. השניים זוהו בזמן אמת על ידי הכוחות בשטח, כשהם מחזיקים את הציוד הרגיש ומנסים לחבל בתשתית מבצעית קריטית.

האיום היה מיידי. חציית הקו הצהוב וניסיון גניבת אמצעי האיתור לא היו רק מעשה גניבה – אלא ניסיון ישיר לפגוע ביכולת צה"ל לחשוף את רשת המנהרות של חמאס. מיד לאחר הזיהוי הוזנק כלי טיס של חיל האוויר למקום. בתקיפה מדויקת חוסלו שני המחבלים כשהמקדחים עדיין בידיהם.

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במקביל לפעולה הממוקדת, כוחות צה"ל בשיתוף עם השב"כ השמידו בשבוע שעבר שלושה מחסני אמצעי לחימה בדרום הרצועה. על פי הודעת כוחות הביטחון, המחסנים שימשו באופן פעיל את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בתוכם אחסן הארגון עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, המיועדים לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל. תיעוד דרמטי מאיראן: הטייס נטש את המטוס אחרי שנפגע מטיל ישראלי דני שפיץ | 12:29 בין אמצעי הלחימה שהושמדו: עשרות רקטות ומשגרים, רקטות RPG, כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף וציוד לחימה היקפי ומגוון. במערכת הביטחון ציינו כי טרם ביצוע התקיפות ננקטו צעדים זהירים במטרה לצמצם ככל הניתן פגיעה באזרחים בלתי מעורבים. בין היתר, פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה המקומית, נעשה שימוש בחימוש מדויק, ובוצעו תצפיות ממוקדות מהאוויר.

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האירוע מדגיש את המשך המאבק העיקש נגד ניסיונות חמאס לשקם את יכולותיו התת-קרקעיות גם תחת הפסקת האש. המקדחים הם כלי מרכזי במערכה נגד "עיר המנהרות" של הארגון, וניסיון לגנוב אותם חושף עד כמה חמאס מודע לחשיבותם ומוכן לסכן חיים כדי לפגוע בהם.

בצה"ל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי באזור הקו הצהוב, תוך שמירה על ערנות גבוהה מול ניסיונות חדירה וחבלה. "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו", נמסר בהודעה המשותפת של צה"ל והשב"כ.

החיסול המדויק והשמדת המחסנים הם תזכורת ברורה: כל ניסיון לחצות את הקו או לפגוע בתשתיות המבצעיות נתקל בתגובה מיידית וחדה.