הרמטכ"ל זמיר באימון אוגדת עזה ( צילום: צה"ל )

הרמטכ"ל זמיר באימון אוגדת עזה ( צילום: צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ערך ביקורות ומעקב צמוד במסגרת אימון מפקדות נרחב ורב-ממדי של אוגדת עזה. אל הביקור הצטרפו שורה של בכירים בצה"ל, ובהם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר, מפקד אוגדת עזה תת-אלוף לירון בטיטו, ראש חטיבת המבצעים תת-אלוף ברק חירם, ומפקדים נוספים מכלל הדרגים.

התרגיל הנוכחי תוכנן והוצא לפועל על בסיס מודלים מתקדמים והמסקנות הקריטיות שהופקו בעקבות אירועי השביעי באוקטובר. הוא דימה במדויק תרחישי הגנה והתקפה מורכבים במטרה להגיע להכרעה מוחלטת של האויב בכל זירה נדרשת.

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במהלך הביקור בשטח, הרמטכ"ל בחן לעומק את כשירות הכוחות ואת מוכנותם המבצעית למצבי חירום קיצוניים. כמו כן, התקיימה סדרה של הערכות מצב ממוקדות שנועדו לבחון את מוכנותה המלאה של האוגדה למלחמה רב-זירתית ולמימוש התוכניות האופרטיביות למגוון תרחישים עתידיים, בהשתתפות פעילה של מפקדי החטיבות השונות. ניסו לגנוב מקדחים: מחבלי חמאס חצו את הקו הצהוב – וחוסלו במקום כיכר השבת | 16:02 הקמפיין המשעשע שהוביל לניצחון בבחירות: "אני לא כשיר לתפקיד" אריה רוזן | 14:46 במרכז דבריו בפני המפקדים, הצביע רב-אלוף זמיר על הצורך הקריטי בהפנמת הלקחים המערכתיים. "לקחי ה-7 באוקטובר מחייבים אותנו להבטיח שאירוע כזה לא יתרחש שוב לעולם", מסר הרמטכ"ל. "עלינו להיות מוכנים תמיד, להבין שקיימים מרחבי עיוורון שאיננו מזהים ולהיערך לכל תרחיש אפשרי. המבחן המרכזי שלנו הוא המוכנות, הכשירות והקצב המבצעי". זמיר הדגיש את חשיבות יישום הפקודות בשטח: "עלינו לוודא שהפקודות וההנחיות מיושמות בקפדנות עד אחרון המוצבים והכוחות בשטח, כדי שלא נאפשר לאויב להפתיע אותנו שוב". דבריו משקפים את הלקח המרכזי שהפיק צה"ל מאירועי השביעי באוקטובר, כפי שהוא עצמו ציין בתרגיל אוגדתי אחר: "תרחיש ההפתעה חייב להעסיק אותנו תמיד".

הרמטכ"ל זמיר באימון אוגדת עזה ( צילום: צה"ל )

קרב רדיפה מתמשך ותפיסת הגנה קדמית

הרמטכ"ל הרחיב על הפעילות ההתקפית המתבצעת לצד ההיערכות ההגנתית, וציין כי צה"ל נמצא בעיצומו של "קרב רדיפה" מתמשך ועקבי אחר המחבלים והפושטים שלקחו חלק פעיל במתקפת השביעי באוקטובר. זמיר הביע הערכה עמוקה לפעילות הסיכול המוצלחת שמנהל פיקוד הדרום, והגדיר זאת כמשימה מבצעית וערכית ממדרגה ראשונה שתימשך בנחישות עד להשלמתה המלאה.

בנוסף, ציין הרמטכ"ל כי בשבוע האחרון תוגברו הכוחות וחוקקו מערכות ההגנה בכלל הזירות, כך שהכוחות שוהים ברמת דריכות ומוכנות גבוהה במיוחד. על אף שהאויב ספג מכות קשות ביותר במהלך הלחימה, הוא ממשיך לתכנן פעולות עוינות נגד כוחותינו.

לאור זאת, צה"ל פועל בכלל גזרות הלחימה בתפיסה אופרטיבית של הגנה קדמית וסיכול טרור ממוקד, תוך הימנעות מהמתנה פסיבית לאיומים ומעבר לפעילות יוזמת והתקפית להסרתם המוקדמת.

הרמטכ"ל זמיר באימון אוגדת עזה ( צילום: צה"ל )

נדבך מרכזי נוסף שעליו עמד הרמטכ"ל במהלך הביקור הוא ההיערכות המרחבית לשמירת הסדר והביטחון הלאומי במטרה לאפשר את קיומן התקין של הבחירות הדמוקרטיות במדינה בצורה חלקה, ללא כל הפרעה או השפעה חיצונית עוינת. כפי שדווח, הרמטכ"ל הורה על עוצר יציאות בכל יחידות צה"ל החל מיום חמישי הקרוב, כחלק מההיערכות המיוחדת לקראת הבחירות.