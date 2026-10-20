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הקמפיין המשעשע שהוביל לניצחון בבחירות: "אני לא כשיר לתפקיד"

עם שלטים כמו "אני לא כשיר" ו"רק מנסה לשלם שכר דירה", המועמד שהפך לוויראלי זכה ב-12,635 קולות בדרך למועצת העיר בקנדה (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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"אני בקושי רוצה לעשות את זה", אחד השלטים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מועמד שהצהיר בשלטי הבחירות שלו כי הוא לא כשיר לתפקיד הצליח להיבחר למועצת העיר קלונה שבקנדה, לאחר שקמפיין ההומור שלו הפך לוויראלי ברשת.

בריידי רוג'רס, בן 33, משך תשומת לב עם שלטים שעליהם נכתב: "אני בקושי רוצה לעשות את זה", "אני רק מנסה לשלם את שכר הדירה" ו"טוב, אני אעשה את זה". גם אתר הקמפיין שלו נפתח בהצהרה: "האם אני נהנה מפוליטיקה? לא. האם אני יודע מה אני עושה? לא. אבל האם אני כשיר? גם לא".

לפי תוצאות הבחירות המקדמיות שפורסמו לאחר הבחירות המקומיות שנערכו בשבת, רוג'רס קיבל 12,635 קולות והגיע למקום הרביעי מבין 37 מועמדים. אם התוצאות יאושרו סופית ביום שלישי, הוא יזכה במושב במועצת העיר.

"כמה קשה זה יכול להיות?", "אני צריך לשלם את החשבונות שלי", השלטים ברחבי העיר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

למרות ההצהרות המשעשעות, רוג'רס הבהיר כי בכוונתו להתייחס לתפקיד ברצינות. "אני קצת מתבדח כשאני אומר שאני לא כשיר", אמר לפני הבחירות. "מעולם לא הייתי פוליטיקאי, אבל בהחלט יש לי ניסיון שלדעתי רלוונטי ומועיל".

רוג'רס, בעל עסק קטן, אמר כי בין הנושאים שירצה לקדם נמצאים המאבק בחסרי הבית, שיפור היכולת לרכוש דיור ותמיכה בעסקים קטנים. "אני טוב מאוד בפתרון בעיות, וגם אכפת לי מהן", הסביר. "לפעמים זה אומר שאני מרגיש מחויב לעזור כשהן צצות".
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