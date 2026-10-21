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בלב בית לחם

צפו בתיעוד הדרמטי: לוחמי הגדעונים עצרו נהג מונית שפעל עבור הג'יהאד

פעיל גא"פ בן 48 נעצר בפעילות מבצעית ממוקדת • עסק בשיקום תשתיות הארגון והעברת כספי טרור | המעצר בוצע לאור יום בעיקוב מדויק (צבא וביטחון)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מבצעית ממוקדת שבוצעה השבוע בעיר בית לחם, עצרו לוחמי יחידת הגדעונים 33 של להב 433 פעיל בכיר בארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. הפעילות התבצעה בהובלת חטמ"ר עציון ובשיתוף פעולה הדוק עם שירות הביטחון הכללי.

המעצר התמקד בפעיל גא"פ כבן 48, תושב בית לחם, המשמש בשגרה כנהג מונית. על פי הנמסר מגופי הביטחון, הנדון עסק לאחרונה באופן פעיל בשיקום תשתיות הארגון בגזרה, היה מעורב בכוונות חוץ ובהעברת כספי .

הפעילות המבצעית התרחשה לאור יום והתבססה על עיקוב מדויק שבוצע על ידי כוח תצפיות וכוחות קרקעיים אחר המונית של החשוד. ברגע הפקודה, עם הגעתו ליעד, כוח של לוחמים מסוערבים יחד עם כוח טקטי סגרו על החשוד וביצעו את המעצר. הלוחמים העמיסו את הנדון לרכב תוך שניות ספורות.

החשוד הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. משטרת ישראל וגופי הביטחון מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות, יוזמה ועוצמה בכל גזרה, לשים את ידם על פעילי טרור ולסכל כל איום כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.
טרורבית לחםג'יהאד אסלאמי

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