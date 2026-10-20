תיעוד חסר תקדים באוקראינה מעורר עניין רב במערכות הביטחון ברחבי העולם מציג מהפכה אמיתית בזירת הקרב: חייל פצוע חולץ בחיים מלב אזור קרב מוכה אש, כשהוא נישא באוויר על גבי רחפן מפלצתי.

האירוע הדרמטי התרחש לאחר שצוותי החילוץ והרפואה הקרקעיים נתקלו במחסום קטלני - השטח שבו היה מוטל הפצוע הוגדר כשיא הסכנה, שדה מוקשים צפוף שאינו מאפשר כניסת כוחות רגליים או רכבי פינוי מבלי לסכן חיי אדם נוספים.

במבצע יוצא דופן, הוחלט להפעיל רחפן ענק בעל שישה מנועים - הקסקופטר - מפיתוחה של החברה האוקראינית Gurzuf Defence.

הכלי העוצמתי, שמסוגל להניף ולהתמודד עם נשיאת משקלים כבדים של עד 150 קילוגרמים, טס ישירות מעל שטח המוקשים, הרים את הלוחם הפצוע והטיס אותו בבטחה אל מעבר לקווי הסכנה - לידיהם של גורמי הרפואה.

תיעוד מטורף: רחפן אוקראיני פינה לראשונה חייל פצוע משדה הקרב כיכר השבת | 19.10.26

בכלי התקשורת המקומיים מדווחים כי מדובר בתיעוד ראשון והיסטורי של פינוי פצוע מהאוויר באמצעות רחפן במתווה מבצעי, צעד חסר תקדים שצפוי לשנות את פני הפינוי הרפואי בשדות הקרב המודרניים.