איראן עברה לצוללות: כך מבריחים נשק לחות'ים מתחת למים

צוללת, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

תחקיר נרחב של הוול סטריט ג'ורנל חושף שינוי טקטי משמעותי באסטרטגיה האיראנית: לאחר שנים של הברחות באמצעות סירות דיג מסורתיות, טהרן החלה להפעיל צוללות קטנות כדי להעביר נשק ואמצעי לחימה לחות'ים בתימן. הדיווח, המבוסס על גורמים רשמיים מאירופה, מתימן ומסעודיה, נחשב לאמין בקהילת המודיעין הבינלאומית.

במשך יותר מעשור הסתמכה איראן על סירות דיג וכלי שיט אזרחיים קטנים כדי להבריח טילים, רכיבי כטב"מים, מכ"מים ותחמושת לחות'ים. הנתיבים האלה עבדו היטב עד שהלחץ הצבאי והמצור הימי התהדקו. תקיפות אמריקאיות וישראליות, לצד פעילות קואליציה בינלאומית, שיבשו קשות את ההברחות המסורתיות. התשובה האיראנית היא לוחמה אסימטרית בתווך התת-ימי. לפי התחקיר, טהרן החלה להפעיל צוללות זעירות – ככל הנראה מדגם "ע'דיר" (Ghadir) או דגמים דומים המותאמים למים רדודים. צוללות אלה, עם צוות קטן ויכולת לצלול ולהתחמק ממכ"ם ומערכות מעקב קונבנציונליות, מקשות מאוד על גילוי.

עוד באותו נושא "אל תנסו אותנו, המכה תהיה קשה": ראש הממשלה בבסיס חיל האוויר כיכר השבת | 19.10.26

הצוללות מאפשרות להעביר מטענים בעלי ערך גבוה – רכיבים קריטיים, מערכות הדרכה או חלקי נשק מתקדמים – תוך עקיפת המעקב הלווייני והימי המערבי. השימוש בצוללות הוא רק חלק אחד מתמונה רחבה יותר של מעורבות איראנית עמוקה.

התחקיר מתאר נוכחות פיזית של קצינים ממשמרות המהפכה (IRGC) ומחיזבאללה על קו החזית בתימן. הם מספקים מודיעין טקטי בזמן אמת, מסייעים בבחירת מטרות לתקיפות נגד ערב הסעודית, ומעבירים הכשרה טכנולוגית מתקדמת. לצד זאת, דיווחים על טיסות של חברת מהאן אייר לאזורים שבשליטת החות'ים, שנשאו קצינים, נשק וחלקי חילוף לכטב"מים.

התוצאה: החות'ים מצליחים לבצע תקיפות מדויקות ומתוחכמות יותר נגד יעדים סעודיים וכוחות מקומיים, תוך חיזוק שליטתם באזורים אסטרטגיים – כולל סביב מצר באב אל-מנדב.

חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

המידע מגיע ממקורות ממשלתיים אירופיים וערביים, ומתיישב עם ההיסטוריה המוכחת של איראן בפיתוח טכנולוגיות ימיות זעירות שמשמשות אותה גם במפרץ הפרסי. עם זאת, גורמי מודיעין מדגישים כי מדובר במידע מודיעיני מבוסס, אך לא בכל הפרטים אומתו באופן עצמאי ופומבי.

טהרן, כצפוי, מכחישה אספקת נשק ישירה או מעורבות פעילה בלחימה, וטוענת כי תמיכתה בחות'ים היא "פוליטית בלבד". עבור המערב ומדינות האזור, זהו אות אזהרה ברור. היכולת להבריח אמצעי לחימה מתחת למים מאיימת ישירות על חופש השיט בים האדום ובמצר באב אל-מנדב – אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם.

המעבר לצוללות מסמן עליית מדרגה באסטרטגיה האיראנית של לוחמת פרוקסי. כל עוד הלחץ על נתיבי השטח נמשך, טהרן צפויה להמשיך לחפש דרכים יצירתיות – ושקטות יותר – להעביר נשק לבעלות בריתה. השאלה היא עד כמה יצליחו הכוחות הימיים הבינלאומיים להתאים את עצמם לאיום התת-ימי החדש.