נשיא סוריה אחמד א-שרעא בתפקידו הקודם ( צילום: רשתות חברתיות )

דו"ח חדש של מכון המחקר IMPACT-se, שפורסם השבוע, חושף שינוי אידיאולוגי נרחב בספרי הלימוד של סוריה תחת שלטונו של הנשיא אחמד א-שרע.

לפי הדו"ח, שבחן 130 ספרי לימוד לכיתות א' עד י"ב, הלאומיות הערבית שאפיינה את משטרו של בשאר אל-אסד מפנה את מקומה לתפיסת עולם אסלאמיסטית, שבה מודגשים הג'יהאד, מות הקדושים והמאבק המזוין. המחקר בחן את ספרי הלימוד לשנת הלימודים 2025 עד 2026 והשווה אותם למהדורות מתקופת משטר אסד. מהממצאים עולה כי לצד הסרת תמונותיו של אסד, סמלי שלטונו וסיסמאות המזוהות עמו, תכנים הקשורים לג'יהאד ולהקרבה עצמית לא רק נותרו בספרים, אלא בחלק מהמקרים קיבלו דגש דתי מובהק ביותר.

מול טנק יהודי: אביע בשתי שורות את תפקידם של "ילדי האבנים" בהגנה על ארצם/מולדתם סעיף ההמשך: לאחר מכן אתפלל/אנסח תפילה למענם ( צילום: רשתות חברתיות )

אחד הממצאים הבולטים נוגע לתלמידי כיתה ד'. בשיעור שכותרתו "השמירה למען אללה" נלמד כי הגנה על המולדת ועל המקומות הקדושים היא דרך להינצל מאש הגיהינום. לצד הטקסט מופיע איור של חייל הנושא רובה ולצדו הדגל הסורי החדש.

באיור נוסף נראים ילדים פלסטינים משליכים אבנים לעבר טנק שעליו מגן דוד. התלמידים מתבקשים לכתוב כיצד "ילדי האבנים" מגינים על ארצם, ולאחר מכן לנסח תפילה למענם.

גם בכיתות הגבוהות יותר זיהו החוקרים שינוי בשפה ובמסרים. לפי הדו"ח, בספר לימוד לכיתה ח' הוחלף ניסוח העוסק בתרומה ל"התנגדות הפלסטינית" בהתייחסות ללוחמי ג'יהאד הנאבקים במדינות אסלאמיות הנתונות לכיבוש, נגד אויבי האומה האסלאמית.

השינוי אינו מסתכם במונחים צבאיים. לפי ממצאי המחקר, ספרי הלימוד מעניקים משקל רב יותר להשתייכות לקהילה המוסלמית הרחבה, המכונה "אומה", על חשבון הזהות הלאומית הסורית והלאומיות הפאן-ערבית. כבר בכיתות הנמוכות מופיעים תכנים המדגישים את הקוראן ואת חשיבותם של השהידים.

תרגיל מתוך ספר לימוד סורי לכיתות הנמוכות, שבו תמונת חייל חמוש לצד הדגל הסורי משמשת להוראת מסורות דתיות (חדית') העוסקות בשמירה, הקרבה וג'יהאד. ( צילום: רשתות חברתיות )

הדו"ח מצביע גם על שינויים נוספים בתוכנית הלימודים, ובהם צמצום תכנים הנוגעים למיעוטים דתיים ואתניים, שינוי היחס לנשים והסרת חלק מהתכנים המדעיים.

בתחום היחסים עם ישראל, המחקר מצא כי הספרים ממשיכים להציג אותה באור שלילי ולהצדיק מאבק אלים נגדה.

המחקר מתפרסם על רקע השינוי השלטוני בסוריה, לאחר שבדצמבר 2024 הופל משטרו של בשאר אל-אסד בעקבות מתקפת המורדים בהובלת הארגון לשעבר היאת תחריר א-שאם, שאותו הנהיג א-שרע. כעת, לפי הדו"ח, השינוי בספרי הלימוד מצביע על כך שהחלפת השלטון מלווה גם בעיצוב מחדש של המסרים האידיאולוגיים המועברים לדור הצעיר.

במכון IMPACT-se מזהירים כי במקום מעבר ברור לתוכנית לימודים המדגישה סובלנות, שוויון וחיים משותפים, הממצאים מצביעים על החלפת חלק מהמסרים שאפיינו את משטר אסד בתפיסת עולם דתית ולאומנית מסוג אחר, קיצוני יותר.