איראן נערכת לתקיפה ישראלית: "זה יקרה בימים הקרובים"

מצור על איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

באיראן מעריכים כי מערכה מול ישראל וארצות הברית היא עניין ודאי וכי ישראל תתקוף ראשונה. כך דיווחו ניר דבורי ואוהד חמו בחדשות 12. לפי הדיווח, הם נערכים לכך שמתקפה כזו עשויה להתרחש כבר בימים הקרובים, עוד לפני הבחירות ביום שלישי.

באיראן שומעים את האיומים מצד ישראל וארצות הברית, אך מדברים במונחים של תגובה אפשרית. ההערכות האלה מיוחסות למקורות איראניים, ולא הוצגה להן ראיה עצמאית. במערכת הביטחון בישראל נערכים ומוטרדים מאוד מהאפשרות למיסקלקולציה - מהאופן שבו האיראנים עשויים לפרש את האמירות בישראל ולהוביל להסלמה. גורמי ביטחון אומרים כי הכנסת הפוליטיקה לתוך המתיחות הביטחונית בימים כה רגישים היא מסוכנת, ונדרשת אחריות רבה מכלל הדוברים. צה"ל נמצא בדריכות שיא לקראת הבחירות. הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, הדגיש בדיון אתמול כי יש חשיבות ליציבות הביטחונית. בכיתוב שליווה את הדיווח הובא ציטוט מדבריו: "חשוב לשמור על היציבות". "יורים מעלינו כל הזמן": תיעוד מרגעי פיגוע הירי ביהודה כיכר השבת | 08:38 עד כה מתבצעים תרגילים ואימונים בלבד, משום שאין מהלכים איראניים המצדיקים פעולה. עם זאת, צבאות ארצות הברית וישראל מתאמנים כל העת, והוכנו תוכניות משותפות לפעולה אם יידרשו.

( צילום: שאטרסטוק, צילום: דוברות )

מבחינת ישראל, המהלך האמריקני של חנק כלכלי וסגירת מצר הורמוז הוא הנכון והעדיף בעת הזו. לכן מערכת הביטחון נזהרת בימים אלה מהשפעה על הסלמה, מבית ומחוץ.

באיראן נעשים מאמצים למנוע את התקיפה המתוכננת מבחינתם. בין התמונות שיוצאות משם נראה גם פס ייצור של כטב"מים מתאבדים. כלי תקשורת איראניים מציירים תרחיש שבו המתקפה הישראלית, שתתחיל לפי הערכתם, תפלס את הדרך לחיל האוויר האמריקני להעצים את המערכה ואף לכבוש את אחד האיים, כך על פי המקורות האיראניים.

באיראן מדברים על כך שבמקרה כזה יתקפו בנק מטרות רחב יותר, ובין היתר מרכזי בינה מלאכותית. הדיווחים האיראניים מצביעים על כך שהם משוכנעים שיש סיכוי שישראל תיזום את המתקפה "בשלישית".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בריאיון שסיפק ל'ערוץ 7' כי הנחה את המוסד ואת צה"ל להפיל את המשטר באיראן. "הנחיתי שהפתרון היחיד שבא בחשבון כאן זה כמובן הפלת המשטר הפנאטי הזה", אמר נתניהו.