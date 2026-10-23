 דלג לתוכן הראשי
מתיחות מול איראן

איראן נערכת לתקיפה ישראלית: "זה יקרה בימים הקרובים"

הערכות באיראן: מתקפה ישראלית-אמריקנית עשויה להגיע כבר בימים הקרובים • צה"ל בדריכות שיא והרמטכ"ל מדגיש: "חשוב לשמור על היציבות" | החשש ממיסקלקולציה (צבא וביטחון)

כה
כיכר השבת
1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
מצור על איראן (צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

באיראן מעריכים כי מערכה מול ישראל ו היא עניין ודאי וכי ישראל תתקוף ראשונה. כך דיווחו ניר דבורי ואוהד חמו בחדשות 12. לפי הדיווח, הם נערכים לכך שמתקפה כזו עשויה להתרחש כבר בימים הקרובים, עוד לפני הבחירות ביום שלישי.

ב שומעים את האיומים מצד ישראל ו, אך מדברים במונחים של תגובה אפשרית. ההערכות האלה מיוחסות למקורות איראניים, ולא הוצגה להן ראיה עצמאית.

במערכת הביטחון בישראל נערכים ומוטרדים מאוד מהאפשרות למיסקלקולציה - מהאופן שבו האיראנים עשויים לפרש את האמירות בישראל ולהוביל להסלמה. גורמי ביטחון אומרים כי הכנסת הפוליטיקה לתוך המתיחות הביטחונית בימים כה רגישים היא מסוכנת, ונדרשת אחריות רבה מכלל הדוברים.

נמצא בדריכות שיא לקראת הבחירות. הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, הדגיש בדיון אתמול כי יש חשיבות ליציבות הביטחונית. בכיתוב שליווה את הדיווח הובא ציטוט מדבריו: "חשוב לשמור על היציבות".

עד כה מתבצעים תרגילים ואימונים בלבד, משום שאין מהלכים איראניים המצדיקים פעולה. עם זאת, צבאות ארצות הברית וישראל מתאמנים כל העת, והוכנו תוכניות משותפות לפעולה אם יידרשו.

(צילום: שאטרסטוק, צילום: דוברות)

מבחינת ישראל, המהלך האמריקני של חנק כלכלי וסגירת מצר הורמוז הוא הנכון והעדיף בעת הזו. לכן מערכת הביטחון נזהרת בימים אלה מהשפעה על הסלמה, מבית ומחוץ.

באיראן נעשים מאמצים למנוע את התקיפה המתוכננת מבחינתם. בין התמונות שיוצאות משם נראה גם פס ייצור של כטב"מים מתאבדים. כלי תקשורת איראניים מציירים תרחיש שבו המתקפה הישראלית, שתתחיל לפי הערכתם, תפלס את הדרך לחיל האוויר האמריקני להעצים את המערכה ואף לכבוש את אחד האיים, כך על פי המקורות האיראניים.

באיראן מדברים על כך שבמקרה כזה יתקפו בנק מטרות רחב יותר, ובין היתר מרכזי בינה מלאכותית. הדיווחים האיראניים מצביעים על כך שהם משוכנעים שיש סיכוי שישראל תיזום את המתקפה "בשלישית".

ראש הממשלה הבהיר בריאיון שסיפק ל'ערוץ 7' כי הנחה את המוסד ואת צה"ל להפיל את המשטר באיראן. "הנחיתי שהפתרון היחיד שבא בחשבון כאן זה כמובן הפלת המשטר הפנאטי הזה", אמר נתניהו.
בנימין נתניהוצה"לארה"באיראןישראלארצות הבריתאייל זמירמצר הורמוזאיראן

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר