מאסק מפתיע - ויוצא להגנת ישראל: "היא מבנה את זה היטב"

איל ההון אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, העניק גיבוי חד-משמעי ומפתיע לגישתה הביטחונית של ישראל בריאיון שפורסם לאחרונה. מאסק, שחברותיו SpaceX ו-xAI עובדות עם משרד ההגנה האמריקני, הסביר את ההיגיון העומד מאחורי תפיסת הביטחון הישראלית במילים פשוטות וישירות.

"בישראל מבינים את זה היטב", הדגיש מאסק במהלך השיחה, והזכיר כי לאורך כל ההיסטוריה שלה חוותה ישראל ניסיונות חוזרים ונשנים מצד שכנותיה להביא להשמדתה. "לא פעם אחת, אלא פעמים רבות", ציין.

מאסק ניתח את התהליכים המורכבים והסביר כי ההגיון העומד מאחורי תפיסת הביטחון הישראלית הוא פשוט ולוגי לחלוטין. לדבריו, במצב שבו קיימת תרבות בעלת תפיסות עולם המנוגדות כמעט לחלוטין לערכי החברה המערבית, לא ניתן להעלים עין מהסכנות.

הוא ציין כי אף על פי שישנם מוסלמים רבים שהם סבירים לחלוטין, קיימים גם גורמי קיצון, ואם לא מסננים אותם מראש – מתקבלת תוצאה ישירה של ג'יהאד ומעשי רצח. "הם מבינים היטב שאם תכניס מי שרוצה להרוג אותך – זה מה שיקרה", אמר מאסק.

לדברי מאסק, הניסיון ההיסטורי והתקפות הטרור החוזרות ונשנות הובילו את ישראל למסקנה המציאותית כי מתן אפשרות כניסה לאנשים שמטרתם המוצהרת היא להרוג ישראלים תוביל בדיוק לתוצאה הזו. הוא סיכם ואמר כי דווקא בשל כך ישראל פועלת בגישה פרגמטית לחלוטין ונלחמת כדי לוודא שתרחישים כאלה לא יתרחשו שוב.

ההתבטאות הנחרצת של מאסק נתפסת כגיבוי משמעותי ומערכתי לזכותה של ישראל להגן על עצמה ולנקוט צעדים קשוחים למניעת חדירת גורמי טרור. יצוין כי מאסק, שמונה לאחרונה להוביל לצד בכירים נוספים פרויקט חדש של הפנטגון לבחינת טכנולוגיות מלחמה עתידיות, חזר לתפקיד רשמי בממשל האמריקני לאחר שעזב את DOGE ב־2025.

מאסק, שהונו זינק בחודשים האחרונים והגיע ל־1.04 טריליון דולר בעקבות עליות חדות במניות SpaceX וטסלה, ממשיך להיות דמות משפיעה בזירה הפוליטית והביטחונית האמריקנית. הקאמבק המטורף שלו כולל גם השקעות פוליטיות משמעותיות והשפעה גוברת על קובעי המדיניות בוושינגטון.