מזעזע: מגיחה מאחות, דוקרת את החסיד בלב הרחוב הסואן - ובורחת

התקיפה המזעזעת - צילום: מצלמות אבטחה 10 10 0:00 / 0:26 התקיפה המזעזעת ( צילום: מצלמות אבטחה )

תקיפה מזעזעת התרחשה אתמול (רביעי) בלב מנהטן שבניו יורק, כאשר חסיד חב"ד מקראון הייטס נדקר בגבו בעת שצעד ברחוב.

התוקפת, אישה כבת 30, התקרבה אליו מאחור ודקרה אותו באמצעות חפץ החשוד כמחט או מזרק. התקיפה התרחשה ברחוב שבין השדרה החמישית לשדרה השישית, לעיני עשרות עוברי אורח. בתיעוד ממצלמת האבטחה נראה החסיד כשהוא מנסה לחמוק מהתוקפת, אך ללא הצלחה. לאחר הדקירה התוקפת נמלטה מהמקום ועד כה טרם נלכדה. התיעוד המלא ממצלמות האבטחה מתפרסם בכתבה זו. הפצוע פנה מהמקום לקבלת טיפול רפואי ומצבו מוגדר יציב. משטרת ניו יורק פתחה בחקירה ובמצוד אחר התוקפת, ומנהלת את החקירה כפשע שנאה על רקע אנטישמי.

האירוע מצטרף לשורה של תקיפות אנטישמיות שהתרחשו בניו יורק בחודשים האחרונים. בשבוע שעבר הותקף ראש עיר ניו יורק זוהראן ממדאני בעצרת לזכר ה-7 באוקטובר, כאשר מפגינים הניפו דגלי חיזבאללה ותמונות סינוואר.

לפני כשבועיים נעצר חשוד בתכנון מתקפת טרור נגד גן ילדים יהודי של חב"ד בלוס אנג'לס. בביתו נמצאו חומרי חבלה ובקבוק תבערה מוכן, והחשוד פרסם ברשתות החברתיות איומים מפורשים נגד מוסדות יהודיים.

גל האנטישמיות אינו מוגבל לארצות הברית. בלונדון התרחשה לפני יומיים תקיפה אלימה של שלוש נשים יהודיות, כאשר אחת מהן דחפה עגלת תינוק. משטרת בריטניה עצרה חשוד בן 33 ואישרה כי האירוע נחקר כפשע שנאה אנטישמי.

בצרפת, הפרעות שפרצו ב-17 באוקטובר הותירו מאחוריהן סיפורים קשים של תושבים יהודיים שנקלעו לאלימות. רפאלה, תושבת פריז, סיפרה כי ניסתה להגן על חנות טלפונים קטנה מפורעים, אך הם איימו עליה ועל משפחתה. היא ובני משפחתה, ובהם תינוק קטן, נאלצו להתבצר בדירתם במשך כארבע שעות.

משטרת ניו יורק קוראת לכל מי שיש לו מידע על התוקפת או על האירוע להתקשר למוקד המשטרה. החקירה נמשכת.