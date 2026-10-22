הפרעות שפרצו בצרפת בשבת ה-17 באוקטובר הותירו מאחוריהן לא רק חנויות מנופצות ומבנים שניזוקו, אלא גם סיפורים אישיים קשים של תושבים שנקלעו לאלימות מחרידה.

עדויות שפורסמו בכלי התקשורת הצרפתיים TF1 Info, ‏BFMTV והעיתון Le Progrès מתארות שעות ארוכות ומותחות של פחד, איומים על חיי משפחות ופגיעה בעסקים קטנים, שנותרו כעת ללא כלום. "ניסינו להגן על החנות - והם איימו עלינו" אחת העדויות הקשות הגיעה מרפאלה, תושבת פריז המתגוררת סמוך לכיכר הרפובליקה. הבוזזים בצרפת נדהמו: האייפונים הגנובים הפכו למכשירי מעקב דני שפיץ | 12:24 מרוץ נגד המוות עם 233 קמ"ש: הלמבורגיני המשטרתית שמצילה חיים דני שפיץ | 12:51 בריאיון ל־TF1 Info רפאלה סיפרה כי הבחינה מחלון ביתה בקבוצת פורעים הפוגעת בחנות טלפונים קטנה בקומת הקרקע של הבניין. רפאלה החליטה להתערב ולבקש מהפורעים שלא לפגוע בעסקים הקטנים. אלא שלדבריה, במקום לסגת, הם הפנו כלפיה איומים קשים. אחד מהם אף איים לפגוע בה בצורה מחרידה. האירוע הידרדר כאשר, לפי עדותה, כתריסר אנשים ניסו להיכנס לבניין המגורים, וחלקם הצליחו לעבור את הכניסה הראשונה. רפאלה ובני משפחתה, ובהם תינוק קטן, נאלצו להתבצר בדירתם במשך כארבע שעות. "התבצרנו בבית כי הבנו שהם מנסים להכנס לבניין כדי לפגוע בנו", היא תיארה באימה.

"לא נשאר לי כלום!" - צילום: 27א 10 10 0:00 / 0:09 "לא נשאר לי כלום!" ( צילום: 27א )

במשך הזמן הזה חששו בני המשפחה שהפורעים יצליחו להגיע עד אליהם. רק לאחר שעות של מתח התברר כי הפורעים לא הצליחו לעבור את המחסום הפנימי הנוסף בבניין.

בימים האחרונים, אחרי שההלם הראשוני התחלף בכעס ותסכול, יותר ויותר צרפתים הביעו חרדה עמוקה מהמהלך הבא של אותם פורעים איסלאמיסטים ואנשי שמאל קיצוני.

ההערכה בקרב כל הפרשנים בצרפת היא שהמטרות הבאות כבר לא יהיו העסקים - אלא הבתים עצמם. לדבריהם, קיים חשש אמיתי מפני מצב בו הפורעים ינסו לחדור לדירות פרטיות בניסיון לבזוז ולשדוד, בדיוק כפי שהם עשו בחנויות ועסקים כבשלהם.

גם בסבב של שבת התרחשו מספר מקרים של פריצה לדירות פרטיות, בפרט בפריז, אירועים שלא סוקרו כמעט בתקשורת הכללית אך בהחלט זכו לתיעוד ברשתות החברתיות.

גם בעיר ליון נאלצו תושבים להתמודד עם השלכות האלימות בתוך בנייני המגורים שלהם. העיתון המקומי Le Progrès פרסם ב־21 באוקטובר את עדותה של אפולין, המתגוררת ברחוב אדואר הריו.

מתחת לדירתה נמצאת חנות בגדים שנבזזה ובהמשך עלתה באש. לפי הדיווח, אפולין ראתה ממרפסת ביתה מאות מתפרעים פוגעים בעסקים באזור, אך בהמשך הסכנה הגיעה גם אל הבניין שבו היא מתגוררת.

אנשים שפניהם היו מכוסות הגיעו לדלתה והזהירו אותה כי עשן עולה מהחנות שמתחתיה וכי עליה לעזוב את הדירה. בבניין התגוררו כ־15 בני אדם מעל החנות שנפגעה.

האירוע אילץ את הדיירים להתמודד עם סכנה שלא הייתה קשורה להשתתפותם במחאה: השרפה שהתפתחה בקומת הקרקע סיכנה את מקום מגוריהם והפכה את הבית, שאמור להיות המקום הבטוח ביותר עבורם, למקום שממנו הם צריכים להימלט.

מחריבים את צרפת - צילום: 27א 10 10 0:00 / 0:24 מחריבים את צרפת ( צילום: 27א )

"לא נותרו לי דמעות": בית המרקחת של היהודייה שנחרב

עדות מטלטלת נוספת הגיעה מאודליה, רוקחת יהודייה שומרת מצוות בפריז שבית המרקחת שלה נשדד ונפגע קשות.

בריאיון ל־BFMTV סיפרה כי במוצאי השבת היא קיבלה הודעה מחבר ששאל אם מדובר בעסק שלה. כשנכנסה לרשתות החברתיות, גילתה סרטונים שבהם נראו אנשים לוקחים סחורה מתוך בית המרקחת.

היא ניסתה להזעיק את המשטרה, אך לדבריה נתקלה בעומס כבד. בהמשך התברר כי הנזק חמור בהרבה מגניבת מוצרים: ציוד נפגע, מחשבים נלקחו ומדפים התרוקנו.

עבור הרוקחת, מדובר היה באובדן אישי עמוק. במשך שש שנים השקיעה בעסק, בנתה קשרים עם לקוחותיה והעניקה שירות לתושבי השכונה. כעת נאלצה להתמודד עם האפשרות שהעסק יישאר סגור ושלקוחותיה יעברו למקומות אחרים.

אחד הרגעים המרגשים התרחש בבוקר שלאחר ההתפרעויות. מטופל מבוגר הגיע כדי לאסוף תרופה שהזמין מראש, אך מצא את בית המרקחת הרוס. העובדים חיפשו בין ההריסות עד שהצליחו למצוא את התרופה, שהייתה נחוצה לו במועד מסוים לצורך הזרקה.

למרות ההרס, הצליחו העובדים לספק למטופל את התרופה. עבור הרוקחת, היה זה רגע של הקלה בתוך המציאות הקשה.

"לא נותרו לי דמעות", תיארה את תחושתה לאחר שראתה כיצד מפעל חייה נפגע בתוך שעות.

בעלת עסק נלחמת בחירוף נפש - צילום: 27א 10 10 0:00 / 0:50 בעלת עסק נלחמת בחירוף נפש ( צילום: 27א )

"זו הייתה הסתערות": בעלת העסק שנפצעה

גם אלין לי, המנהלת את הבר, הטבקייה והמסעדה La Barrique ברובע העשירי בפריז, נפגעה במהלך הביזה. לפי דיווח TF1 Info מ־19 באוקטובר, העסק שלה נחרב והיא עצמה נפצעה.

לי סיפרה כי תושבים המתגוררים באזור העבירו לה סרטונים שצולמו ממרפסות הבתים, ובהם תיעוד של המתרחש בעסק. היא מתכוונת להעביר את הסרטונים לרשויות ולחברת הביטוח כדי להוכיח את היקף הנזק ולנסות לקבל פיצוי.

היא תיארה את שאירע במילים: "זו הייתה הסתערות".

עבור לי, ההתמודדות לא הסתיימה עם עזיבת הפורעים. כעת עליה להתמודד עם הפגיעה הגופנית, עם שיקום העסק ועם ההפסדים שנגרמו לה. הסרטונים שצילמו השכנים עשויים לסייע לה במאבק על הפיצוי.

20 אלף אירו של נזק והחשש מהעתיד

בעיר ליל, מנון קרטור, בעלת מספרה, סיפרה ל־TF1 Info כי נגרם לעסק שלה נזק המוערך בלפחות 20 אלף אירו.

לאחר שניקתה את המקום, נותרו סימנים מוחשיים לאירועים, ובהם קבלות שהושלכו לרחוב ומטף שנמצא בפח מחוץ למספרה. לפני שתוכל להתחיל בשיקום, עליה לתעד את הנזק באמצעות תמונות, סרטונים ועדויות עבור חברת הביטוח.

לצד ההפסד הכספי, מנון חוששת מההוצאות בתקופה שבה העסק אינו יכול לפעול כרגיל. עבור עסק קטן, כל יום של השבתה פירושו אובדן הכנסה, בעוד ההוצאות השוטפות ממשיכות להצטבר.

השכנים מתגייסים: מגביות למען הנפגעים

לצד העדויות על הפחד וההרס, דווח גם על תושבים שהתארגנו כדי לסייע לבעלי העסקים שנפגעו.

לאחר שעסקו של סוהאל הוק במרכז פריז נשדד, נפתחה עבורו מגבית שנועדה לסייע בהוצאות ובחידוש הפעילות. תושבת המתגוררת באזור כעשרים שנה סיפרה כי החליטה להתגייס יחד עם שכנים, מחשש שבעלי העסקים לא יצליחו להתאושש בכוחות עצמם.

גם עבור אלין לי נפתחה מגבית, שלפי TF1 Info התקרבה ל־90 אלף אירו בתוך ימים ספורים.

בישראל החליטו בעלי חסדים לפתוח במגבית עבור אודליה, הרוקחת היהודייה שריגשה מדינה שלמה כשדאגה למבוגר שלא קיבל את התרופה שלו בזמן שבית המרקחת שלה נחרב עד היסוד.

הסיוע אינו מוחק את הנזק, אך הוא מעניק לבעלי העסקים אפשרות להתחיל בשיקום. לצד האלימות היו גם תושבים שביקשו לסייע לנפגעים.

הטראומה שנותרת אחרי פינוי ההריסות

העדויות מפריז ומליון מציגות את המחיר האנושי של אירועי 17 באוקטובר: רפאלה ומשפחתה התבצרו בביתם במשך שעות, אפולין נאלצה לעזוב את דירתה בשל השרפה, הרוקחת היהודייה גילתה את חורבן העסק שהקימה במשך שש שנים, ואלין לי ומנון קרטור נותרו להתמודד עם פגיעה גופנית או כלכלית ועם עתיד לא ברור.

מאחורי כל חלון ראווה מנופץ עומד עסק שצריך להשתקם; מאחורי כל מבנה שנפגע יש תושבים שחוששים לביטחונם. גם לאחר שהרחובות נפתחים מחדש, הנפגעים נדרשים להתמודד עם ההפסדים, עם החשש מהישנות האירועים ועם השאלה כיצד יחזירו את חייהם למסלולם.

העיניים צופות כעת לשבת הקרובה, שכבר הוכרזה על ידי המארגנים כיום זעם חדש. המשטרה, הז'נדרמריה ואפילו הצבא צפויים להיפרס בקני מידה חסרי תקדים, בניסיון להציל את מה שעוד נותר מכבודה של צרפת הגדולה.