הבוזזים בצרפת נדהמו: האייפונים הגנובים הפכו למכשירי מעקב

גל הביזה שפקד את צרפת במהלך המהומות ב-17 באוקטובר הותיר אחריו חנויות פרוצות, חלונות מנופצים וסחורה שנבזזה. בין בתי העסק שנפגעו היו גם חנויות של אפל, שבהן נלקחו מכשירי אייפון, אייפד ומחשבי מק. אלא שחלק מהטלפונים שנלקחו מהחנויות הציגו בהמשך הודעה חריגה: המכשיר הושבת ונמצא במעקב.

בצילומים שהופצו ברשתות החברתיות נראה מסך של אייפון ועליו הודעה המבקשת להחזיר את המכשיר לחנות אפל בליל שבצרפת. עוד נכתב כי המכשיר הושבת, כי מיקומו נמצא במעקב וכי הרשויות יקבלו התראה. התיעודים עוררו עניין ברשת, במיוחד משום שהמכשירים שנגנבו, לכאורה כדי לשמש את הבוזזים או להימכר הלאה, עלולים להפוך לבלתי שמישים. לפי דיווחים בצרפת, חנויות אפל בליל ובבורדו נפגעו במהלך האירועים. גם חנויות של חברות תקשורת ורשתות אלקטרוניקה אחרות נבזזו. חברת התקשורת בויג טלקום דיווחה על פגיעה ב־19 מחנויותיה, ארבע מהן נזקקו לשיקום נרחב, ואילו בחברת אס־אף־אר דווח על כ־15 חנויות שנפגעו.

כאוס טהור באיטליה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 כאוס טהור באיטליה ( צילום: רשתות חברתיות )

מאחורי ההשבתה עומדת מערכת אבטחה שאפל מפעילה במכשירי תצוגה בחנויותיה. מכשירים אלה אינם פועלים בהכרח כמו אייפון שנרכש לשימוש אישי: הם מוגדרים כך שלא ניתן לשנות בהם הגדרות אבטחה מסוימות או לחבר אותם באופן חופשי לחשבון אישי. כאשר הם יוצאים מסביבת החנות, ניתן לנעול אותם ולהציג על המסך הודעה המורה למחזיק בהם להחזירם.

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זה לא הכלי היחיד שעומד לרשות החברות. לכל טלפון סלולרי יש מספר זיהוי ייחודי המכונה איי־אם־אי־איי, שבאמצעותו ניתן לזהות את המכשיר ברשתות הסלולר. לאחר דיווח על גניבה, אפשר להעביר את המספר לרשימות חסימה, וכך למנוע מהמכשיר להתחבר לרשתות סלולריות. במקרים המתאימים, ניתן גם לבקש את איתורו במסגרת חקירה משטרתית.