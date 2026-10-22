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קרב ענקים

למד לקח: דוב גריזלי ענק הסתער על ביזון קטן עד שהאמא התערבה 

הדוב הגריזלי הענקי זיהה הזדמנות לטרף קל והתקרב לעגל ביזון צעיר אלא שאז ניצבה מולו אמו, והמפגש השקט הפך לעימות דרמטי (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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דוב גריזלי ענקי מול ביזון צעיר, מפגש שנראה בתחילה כמו הזדמנות קלה עבור הטורף, הפך לעימות עם אמו של העגל.

הסרטון, שהופץ ברשתות החברתיות, מתאר דוב המתקרב לביזון צעיר בפארק הלאומי ילוסטון שבארצות הברית ומנסה לתקוף אותו. אלא שאמו של העגל אינה נשארת מאחור, ומגיבה בניסיון להגן על צאצאה מפני הטורף.

הדוב הגריזלי נחשב לאחד הטורפים המרשימים בצפון אמריקה. זכרים בוגרים עשויים לשקול מאות קילוגרמים, להגיע לגובה של יותר משני מטרים בעמידה על הרגליים האחוריות ולהשתמש בטפרים חזקים ובלסתות עוצמתיות לציד ולהגנה. למרות ממדיו, הדוב אינו חסין מפני פגיעה כאשר הוא מתעמת עם בעל חיים גדול וחזק.

למד לקח: דוב גריזלי ענק הסתער על ביזון קטן עד שהאמא התערבה
למד לקח: דוב גריזלי ענק הסתער על ביזון קטן עד שהאמא התערבה (צילום: רשתות חברתיות)

הביזון האמריקני, לעומתו, הוא אחד היונקים היבשתיים הגדולים בצפון אמריקה. זכרים בוגרים יכולים לשקול קרוב לטון, והם מצוידים בכתפיים שריריות, ראש מסיבי וקרניים חדות. גם הנקבות גדולות וחזקות, וכאשר עגליהן נמצאים בסכנה הן עשויות להסתער על האיום, להדוף אותו ולנסות להרחיקו מהצעירים.

פארק ילוסטון, המשתרע במדינות ויומינג, מונטנה ואיידהו, הוא אחד האזורים החשובים בארצות הברית לצפייה בחיות בר. בשטחיו חיים דובים שחורים, דובי גריזלי, עדרי ביזונים, זאבים ואיילים.

הביזונים נעים לעיתים בעדרים גדולים, והקרבה בין הטורפים לבין בעלי החיים הצמחוניים יוצרת מפגשים שבהם כל צד נדרש להתמודד עם סכנה אפשרית.
חיות ברפארק ילוסטוןביזוניםדובי גריזלי
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