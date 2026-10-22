זה קורה שוב: ימים ספורים לאחר מותו של הכומר פטריסיו אלפרדו סאנצ'ס מולינארי באקוודור, תיעוד נוסף של צלב הנופל על איש דת מעורר תשומת לב ברשתות החברתיות.

הפעם מדובר בכומר בקולומביה, שניצל מפגיעה קשה לאחר שהשיקוץ נפל עליו במהלך ניסיון לברך אותו. על פי הדיווחים, הכומר ניגש לשיקוץ בתוך הכנסייה כדי לברך אותו, אלא שבמהלך הפעולה השיקוץ נפל ופגע בו. בניגוד לאירוע הקטלני באקוודור, הפעם הסתיים המקרה בחבלות קלות בלבד, והכומר לא נפצע באורח קשה.

שוב פעם: צלב ענקי נפל על ראש כומר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14 שוב פעם: צלב ענקי נפל על ראש כומר ( צילום: רשתות חברתיות )

המקרה מתרחש על רקע מה שאירע ב-17 באוקטובר בגואיאקיל שבאקוודור, שם נהרג הכומר פטריסיו סאנצ'ס מולינארי.

נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05 נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו ( צילום: רשתות חברתיות )

זה קרה לאחר ששיקוץ עץ גדול שהיה מותקן מאחורי המזבח התנתק ממקומו ונפל על ראשו בשידור חי ברשתות החברתיות. מותו אושר על ידי הארכיבישופות המקומית, והאירוע תועד לעיני המתפללים.