"יש לי מפלצת מתחת למיטה": השוטר ההמום תיעד שיחה משעשעת

ילד צעיר בשם ניקו התקשר למוקד החירום האמריקני 911 לאחר שנבהל ממה שלטענתו היה מפלצת מתחת למיטה של אחיו.

"יש מפלצת מתחת למיטה של אחי", הסביר הילד החמוש ברובה צעצוע לשוטר שהגיע למקום. כשנשאל כיצד נראית המפלצת, תיאר אותה כבעלת ״שיניים גדולות ושחורות״, ואף סיפר ששמע קולות גירוד.

השוטר לא ביטל את חששותיו של הילד, והציע לו להתמודד עם המצב יחד. "אנחנו יכולים לטפל בזה, או שצריך להזעיק את צוות ההתערבות המיוחד?" שאל אותו. "אני ואתה", השיב ניקו.

השניים ניגשו לחדר ובדקו מתחת למיטה. שם התברר כי ה״מפלצת״ היא צעצוע מפחיד שהשמיע קולות כאשר הזיזו אותו. "אני חושב שזה רק צעצוע, חבר. גם אותי זה היה מפחיד", אמר השוטר, והרחיק את החפץ כדי שהילד יוכל לישון בשקט.

לפני שעזב, העניק השוטר לניקו מדליה של יחידת ההתערבות המיוחדת, ואמר לו בהומור: "עכשיו אתה חבר רשמי בצוות". לצד המחווה המרגיעה, הוא הסביר לילד שבפעם הבאה עליו לפנות תחילה להוריו.