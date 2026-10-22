המגיש הבכיר שרון גל הודיע על התפטרותו מערוץ i24NEWS לאחר שנה ותשעה חודשים של הגשת התוכנית "שבע עם שרון גל", ששודרה בימים ראשון עד חמישי בשעה 19:00. על פי הפרסום של העיתונאי גיל משעלי, גל יחזור בקרוב לערוץ 14.

הצעד המפתיע מגיע יומיים בלבד לאחר שגל אירח באולפנו את ראש הממשלה בנימין נתניהו לריאיון בחירות מרכזי. המהלך מסמן פרק נוסף בשרשרת המעברים הסוערת של המגיש בין גופי התקשורת השונים בישראל.

גל, שהחל את דרכו הטלוויזיונית ככתב חדשות בערוץ 10 ובהמשך יצר והגיש את התוכנית המצליחה "לילה כלכלי", עבר בשנת 2020 לרשת 13 והגיש את "חמש עם שרון גל". בפברואר 2023 עבר לראשונה לערוץ 14, שם הגיש את המהדורה המרכזית לצד מגי טביבי

באביב 2024 ניסה גל לשוב לרשת 13 ונקלע לעימות משפטי מול ערוץ 14 שדרש את הישארותו. בסופו של דבר קיבל בערוץ תוכנית משלו בשעה שבע. בינואר 2025 עזב את ערוץ 14 לטובת i24NEWS, עזיבה שהובילה את ערוץ 14 להגיש נגדו תביעה על סך 1.9 מיליון שקלים בבית הדין לעבודה בתל אביב בטענה להפרת חוזה.

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כעת, פחות משנתיים מאז הפרידה הדרמטית, גל סוגר מעגל וחוזר אל המסך של ערוץ 14. המהלך מתרחש בעיצומה של מערכת הבחירות הסוערת, כאשר גל ראיין לאחרונה את ראש הממשלה בריאיון מיוחד שבו נתניהו התייחס לשאלת היורש הפוליטי שלו.

גל אירח בעבר גם דמויות נוספות מהזירה הציבורית, ביניהן את אמן החושים אורי גלר שסיפר על פגישתו עם הרבי מליובאוויטש לפני כ-50 שנה. פרטים נוספים על תנאי השיבה לערוץ 14 טרם פורסמו.