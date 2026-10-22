זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': לראשונה בכנסת הכינו ספר סיכום מיוחד שבו חברי הכנסת היוצאים יכתבו דברי פרידה, ומי היה הראשון שחתם? יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ הפדיחה של בן האדמו"ר | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 15.10.26 חשיפת 'זופניק': העולם היהודי רעש השבוע סביב סיפור נס ההצלה של הרב זעליג קורניצר, מנאמני בית האדמו"ר מויז'ניץ, שניצל בדרך נס ממש לאחר שמכשיר הסלולר שלו התפוצץ באמצע תפילת שחרית בבית מדרש הומה אדם בבורו פארק. הקבלה של קורניצר להניח את המכשיר בצד ולא לשוחח בו בשעת התפילה היא זו שהצילה אותו מאסון - דיווחו כולם, כשדקות ספורות לאחר מכן המכשיר התחמם והתפוצץ לרסיסים. הסיפור הספיק לכבוש את אתרי החדשות וקווי הנייעס, שם התראיין גיבור היום בהרחבה ושחזר את רגעי האימה. אבל 'זופניק', כהרגלו, לא מסתפק רק בראיונות ושם בשבילכם את ידיו על התיעוד הדרמטי מרגעי האימה. בתיעוד אכן נחשף רק חלק מהסיפור... זה אכן קרה לרב קורניצר, בבית מדרש, בבורו פארק. החלק הקטן של הסיפור שפחות תועד הוא שבית המדרש היה הומה האדם, שאחזו באמצע תפילת שחרית ושהמכשיר לא היה בקרבתו... חוץ מזה הכל מאומת! | צפו בסרטון והיווכחו לבד

מצלמת האבטחה חשפה את האמת מאחורי "נס ההצלה" 10 10 0:00 / 0:58 מצלמת האבטחה חשפה את האמת מאחורי "נס ההצלה"

ימים עמוסים עברו השבוע על 'אולפני כיכר השבת', כאשר בזה אחר זה התייצבו ראשי כל המפלגות לראיונות עומק לקראת הבחירות. 'זופניק' שכמובן פטרל כל העת מסביב, שמע את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, רגע לפני הריאיון הסוער, משוחח באולפן עם העורך הראשי חיים אילוז, המגיש ישי כהן והמפיק אשר רוט, על חוויותיו מהסיור בשוק מחנה יהודה.

זמן קצר קודם לכן התראיין ב'אולפן כיכר' יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, ואחרי ששחרר את הכותרות שלו, 'זופניק' תפס אותו משוחח עם ישי כהן וחיים אילוז על הנוסחה שלו לדעת אם הם מנצחים את הבחירות.

ב'אולפן כיכר' תפסנו את המפיק אשר רוט מארגן את השר איתמר בן גביר לריאיון עם ישי כהן.

במשרדי 'כיכר השבת', תפס 'זופניק' את הנציג הבעלזאי החדש ונציג הצעירים ברשימת 'יהדות התורה' אליוקים שטארק, מלווה בפמליה של שר עתידי, כשהוא משוחח עם ישי כהן, רגע לפני הריאיון הראשון שלו ב'אולפן כיכר'.

מחוץ ל'אולפן כיכר' תפסנו את יוסי עבדו יחד עם הרב ראובן זכאים והרב אביעד נייגר, בהכנה לתוכנית מיוחדת על הבחירות האם הם מדאורייתא או מדרבנן. יש למה לצפות...

את הפרשן ישראל כהן יחד עם בנו ארי ראה 'זופניק' בכינוסי הבחירות השונים של המפלגות החרדיות כאשר הוא מסביר לנו שלא מדובר חלילה בפוליטיקה אלא בהשקפה ובקיום מצוות 'ועשית ככל אשר יורוך'. בכנס 'דגל התורה' בבני ברק שפתח את מערכת הבחירות נראו השניים מביטים ביראת הכבוד על גדולי הדור כשלאחר מכן אף זכו לברכתו האישית של הגרמ"צ ברגמן.

בהמשך השבוע זיהה 'זופניק' את ישראל כהן עם ארי על הבמה בכינוס בעפולה מאחורי גדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לצד הרה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ. 'זופניק' יודע לספר ממקורות בכירים שכהן סייע מאחורי הקלעים ליוזמה ולחיבורים של כינוס האחדות שייצג גם את החסידים וגם את הליטאים בשיתוף פעולה מלא.

עסקני בעלזא התכנסו במעונו של האדמו"ר מבעלזא לכינוס מיוחד לקראת הבחירות, אבל מה שתפס את 'זופניק' זה תיעוד מסתורי במיוחד, בו נראה המשב"ק הרב מיכל פירר, כשהוא מרים יד ומראה חמש אצבעות לשיעלה ויינברגר ממטה החסידות שהגיב גם הוא בסימן של חמש אצבעות משלו. חמישה מי יודע? 'זופניק' עדיין מנסה להבין אם מדובר ביעד המנדטים, בדיל סודי או בסגולה נגד עין הרע.

( צילום: אנשיל בעק )

בכינוס בחירות שנערך לאנשי עסקים חרדים על-ידי 'מטה עמיילים' של 'דגל התורה' במעונו של המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, הציג העיתונאי שלמה קוק עורך 'בקהילה' "שאלה שלא קשורה לפוליטיקה", ראש הישיבה הגיב: "איך זה יכול להיות, זה בלימוד?", ולאחר ששמע את השאלה השיב לה בחדות.

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זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי משה מאיה, מגיע לכנס בחירות של ש"ס כשהוא מלווה בנכדו מוישי מאיה ומקורבו יוחנן דבדה.

( צילום: ש.פ.ה. )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נצפה מגיע לכנסי הבחירות של ש"ס במסוק כשלצידו חתנו הרב ברוך דרעי.

ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, השתתף בהילולת 'רחל אמנו'.

'זופניק' שם את ידו על תיעוד מיוחד מחגיגות יום הולדת 42 בהפתעה למזכה הרבים הרב יוסף דלויה.

חגיגות יום הולדת בהפתעה לרב יוסף דלויה - צילום: רזי קיי 10 10 0:00 / 0:26 חגיגות יום הולדת בהפתעה לרב יוסף דלויה ( צילום: רזי קיי )

העיתונאי ידידיה אפשטיין פורש מרשת התקשורת 'חמ"ל' אחרי שנתיים וחצי – ועובר ל'ערוץ 14', שם ישמש ככתב שטח.

רב הסלבס מרדכי חסידים, איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה', שלומי גזית יועץ שר הרווחה ואיש העסקים יחיאל קצביאן, נצפו בארוחת ערב משותפת במסעדה ירושלמית.

הפרסומאי מנדי נאבול, מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר וכוכב הרשת דודי קפלר, נצפו בפגישת הכנה לקראת כנס הכלכלה הגדול של המגזר החרדי בראשותו של הכלכלן שחר וולף.

את כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ראינו קונים חליפה בתפירה אישית אצל מעצב האופנה ישראל קויפמן, לקראת חתונתו של אוחנה ב-13 לדצמבר.

בהמשך ראינו את שוקי סלומון ואיציק אוחנה בריקוד ושירה עם הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

- צילום: מיכאל בן אבו 10 10 0:00 / 0:30 ( צילום: מיכאל בן אבו )

את הראפר יאיר אלייצור ראינו שקוע בנייד הכשר ברחובות ירושלים.

הזמר יעקב שוואקי נצפה בריאיון לעורך 'בקהילה' שלמה קוק.

הזמרים אברהם פריד, ישי ריבו, אברהם טל וחברי 'הפרויקט של רביבו', בחזרות לקראת סדרת מופעי 'צמאה'.

- צילום: ברכה שילת 10 10 0:00 / 0:47 ( צילום: ברכה שילת )

המוזיקאים מענדי וויס ויוחנן אורי ותזמורתו, מקפיצים בשירה בחתונת בנו של הפרסומאי אברהם איסר בריסק מבעלי משרדי הפרסום 'בולטון פוטנציאל'.

- צילום: זאבי רבינוביץ 10 10 0:00 / 0:57 ( צילום: זאבי רבינוביץ )

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בהתייעצות פוליטית עם הגאון הרב צמח מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים'.

יו"ר 'יהדות התורה' ו'דגל התורה' ח"כ יעקב אשר נצפה יחד עם ח"כ יצחק גולדקנופף וראש לשכתו מוטי בבצ'יק, בכניסה למעונו של האדמו"ר מגור.

( צילום: ע.ר. )

באחד מכינוסי הבחירות של 'דגל התורה' במעמד גדולי ישראל ראינו את יו"ר התנועה ח"כ משה גפני יחד עם בנו אליהו, כשרגע לאחר מכן הוא נצפה מסתודד עם ח"כ אורי מקלב.

רבה של אשדוד הגאון רבי יוסף שיינין, נשק על מצחו של ח"כ משה גפני ואמר לו: "אתה כמו הכהן הגדול בצאתו מבית קודשי הקודשים - ללא פגע...".

מועמד 'דגל התורה' החדש משה רוזנטל, שמוצב במקום החמישי ברשימת 'יהדות התורה', הגיע במוצאי שבת לאחת מפנימיות ישיבת 'בית מתתיהו' הסמוכה לביתו בגבעת רוקח בבני ברק, שם שוחח עם הבחורים במשך קרוב לשעה על המערכה הקרובה. חדי עין ישימו לב כי רוזנטל הגיע עם ה"פראק של שבת", ובכך הוא למעשה הופך לחבר הכנסת הראשון ב'דגל התורה' שלובש פראק בשבת.

( צילום: באדיבות המצלם )

את אותו ח"כ לעתיד משה רוזנטל ראינו כשהוא משמש כנהגו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו במסע כינוסי הבחירות בדרום.

ח"כ מיכאל מלכיאלי נצפה בסוד שיח עם רב הסלבס מרדכי חסידים במהלך אירוע פרטי.

ביציאה מאחד מכינוסי הבחירות תפס 'זופניק' את הח"כים היוצאים משה גפני ואורי מקלב יחד עם העסקן ה'דגלאי' זאבי דרוק והעיתונאי שלום שטיין.

"מוטי בבצ'יק משועמם בגאולה שבוע לבחירות", תיאר אחד המזפנקים בלהט ומיהר לצרף את התיעוד, אלא שכנראה בבצ'יק בסך הכל חיכה למישהו שיאסוף אותו.

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יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש מגייס קולות לבחירות עם הרב יצחק פנחם טווערסקי מנכ''ל מוסדות 'רחמסטריווקא'.

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט נצפה בצילומים לקראת הבחירות בכותל המערבי.

- צילום: אלחנן אלבז 10 10 0:00 / 0:42 ( צילום: אלחנן אלבז )

שרת התחבורה מירי רגב בברית לנכדה הרביעי, בן לבתה יעל – ויקרא שמו בישראל: איתן חנן.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, נתפס בכניסה לפגישת עבודה עם בכירי להב 433 בראשות ניצב ירון בן דוד ראש היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, בנושא המאבק בחדירת גורמי פשיעה לרשויות המקומיות.

והנה ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים בסיור אווירי בשדה התעופה בהרצליה, יחד עם דובר המשרד קובי אלתר והעוזר אברהם רוזיליו.

את אמן החושים יוני שרף, ראינו מדהים בקריאת מחשבות את מאיר רובינשטיין ראש עיריית ביתר עילית, בשמחת השבע ברכות לבנו של חזקי קליין יו''ר 'מלאכתם'.

את רפי אילוז יו"ר המועצה הדתית בקריית אתא, ראינו מתברך מהגאון הרב אריה סויסה, במהלך אירוע פרטי.

( צילום: ינון צנעני )

הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חגג בר מצווה לבנו יהונתן בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. חדי עין יבחינו בדוד יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי מחזיק את הדרשה לחתן בר המצווה.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בקביעת מזוזה ללשכת הקשר הגדולה במתחם בית המשפט המחוזי בתל אביב, יחד עם השופט גלעד נויטל נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ועו"ד ליאור שפירא יו״ר ועד מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין.

את שמעון ברדי עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שטס לביקור בזק בארצות הברית, ראינו מתברך מהגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

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רובי זר עוזרו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, תועד בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד.

את העסקן הרפואי ברוך הימל מנכ"ל 'רפואה וחיים', ראינו מקבל יין מבורך מהאדמו"ר מבעלזא.

( צילום: א.מ.ש. )

את נחום פראנק מנכ"ל 'מזור' וברוך ליברמן מנכ"ל 'חברים לרפואה', ראינו בפגישת עבודה במסעדה בבני ברק.

הרבנית ימימה מזרחי נצפתה כשהיא מגיעה לתפילה בקבר 'רחל אמנו'.

( צילום: אייל עטיה )

מפיק הטלוויזיה אלעד קופרמן שחזר בתשובה - חיתן את בתו ענבל עם יגל יהודה, באירוע יוקרתי באולמי 'דימול פלטינום'.

- צילום: יעקב קופמן | הפקה: גדי ויטמן 10 10 0:00 / 0:20 ( צילום: יעקב קופמן | הפקה: גדי ויטמן )

במהלך השמחה ראינו את האדמו"ר מביאלא בית שמש בריקוד סוער עם אבי הכלה אלעד קופרמן והחתן.

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את הצלם צחי בן שטרית ראינו מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

( צילום: שמעון ברדי )

עודד מנשה ואשתו עדן הראל צפו בלוק חסידי בצילומים לסרט חדש.

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ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: