זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אחת המפלגות החדשות שביקשה לקיים כנס פעילים בימים שלפני הבחירות, סגרה על אולם באחד המלונות, אך לפתע המלון הודיע על ביטול הכנס מסיבה שאינה ברורה והמפלגה נאלצה לחפש אולם אחר.

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בזמן שהצוות והדוברים היו עסוקים בלסדר את התאורה והזווית הנכונה של המצלמות, עדשת המצלמה של 'זופניק' תפסה את פרשן הבית ישי כהן בשיחה צפופה עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. בניגוד לריאיון שהוקדש כמעט כולו למורשתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, 'זופניק' יודע לעדכן שהשיחה המקדימה עסקה בעיקר בדבר שמטריד את הגוש כולו: ניתוחי עומק של הסקרים האחרונים.

ובשכונת 'בית ישראל' הירושלמית תפסנו את ישי כהן מנחם את האחים הגאון רבי זבדיה כהן והגאון רבי זמיר כהן היושבים שבעה על פטירת אמם ע"ה.

רגע לפני שנכנס לאולפן 'כיכר השבת' ושחרר את הכותרת שהעסיקה את התקשורת כולה - אולטימטום לכל ממשלה שתקום להעביר קודם כל חוק הגיוס, יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר נצפה בשיחה צפופה עם המראיין ישי כהן.

רגע לפני שידור נוסף ובועט של התוכנית 'כיפות שחורות' תפס 'זופניק' את המגיש יוסי סרגובסקי בסוד שיח עם עורך 'מעייריב' יהודה גליקמן.

( צילום: אשר רוט )

רגע לפני הריאיון עתיר הגילויים על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, תפס 'זופניק' את יוסי עבדו בסוד שיח עם הגאון רבי גדעון בן משה, במשרדי 'כיכר השבת'.

והנה קובי ישראל עוזר ליוסי עבדו להתכונן לקראת משדר מיוחד על הבחירות שצפוי לעורר סערה גדולה.

פינת הנוסטגליה! הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל, משמש בקודש את מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ״ל, בדרכו לשיעור תורה לפני כ-50 שנה.

( צילום: 'פוטו ציון' )

מזכה הרבים הרב יוסף דלויה מברך ומשבח את הרב יוסף ניאזוב שהנחה את הילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעיר רמלה, ביוזמת סגן וממלא מקום ראש העיר מאור אשש.

- הפקה: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 1:03 ( הפקה: יונתן בן טוב )

מי אמר שצריך לשלם כסף על הופעות? האורחים בחתונה משפחתית בלב וויליאמסבורג קיבלו הופעת אקשן חיה בחינם אין כסף. הכל החל כאשר אל השמחה הגיע כוכב הרשת והאיש שלא מפחד מאף אחד, חיימו, כשהוא מדוגם מכף רגל ועד ראש בבגדי אדמו"ר מפוארים ומנקרים עיניים.

הלוק, פחות בא טוב בעין לאחד המשתתפים, שהחליט להפגין את ה"קנאות" שלו ולהוציא על חיימו את כל הזעם. אבל אם מישהו חשב שחיימו יבהל ויברח מהאולם, הוא כנראה לא מכיר אותו טוב. הלה לא התבלבל לשבריר שנייה, ושלף באלגנטיות את "מקל הכסף" האדמו"רי שבו הצטייד מראש, והראה לתוקף את הדרך המהירה אל מחוץ לאולם. 'זופניק' עדיין מנגב את הדמעות.

כוכב הרשת חיימו חוטף מכות בחתונה 10 10 0:00 / 0:32 כוכב הרשת חיימו חוטף מכות בחתונה

ואם אנו כבר בווילאמסבורג, 'זופניק' הבחין השבוע ברב בנציון שטנגר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, אשר הגיע לארה"ב לביקור בזק, בשיחה לבבית עם הנגיד הרב מאיר דוד טאבאק.

בהמשך ראה 'זופניק' את הרב בנציון שטנגר יושב בסעודת החתונה עם הרב יעקב אהרן וורצברגר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל, ועם העסקן הווילאמסבורגאי הנודע, ברוך שטיינמץ. 'זופניק' ניסה להאזין לשיחה, אך ללא הצלחה.

גם את הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד ראה 'זופניק' בארה"ב, בשיחה עם הנגיד שמואל דוד אדלשטיין ממונסי.

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא בניחום אבלים אצל בני משפחתו של הרב עמרם אזרזר זצ"ל.

ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', נצפה בשדה התעופה בדרכו למסע חיזוק בחו"ל.

( צילום: מ.ש. )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מגיע ביום שישי לפתיחת עונת הבקשות בבית הכנסת 'עדס' בירושלים, בהשתתפות החזן חיים ג'רבי.

- צילום: מנשה צמח 10 10 0:00 / 1:09 ( צילום: מנשה צמח )

הגאון הרב שלמה מחפוד ראש בד"צ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, נצפה מתהלך ברחובות בני ברק.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בתפילה בכותל המערבי, מהצד נראה מוטי ניסן מעצב השיער של הסלבס במגזר.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בתפילה בכותל המערבי.

( צילום: 'דברי חמד' )

הגאון רבי אברהם סאלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר הספרדי של בני ברק, בדרכם למסע חיזוק בחו"ל.

( צילום: מ.ש. )

הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי, בסיום הש"ס של הרב חיים הורוביץ רבה של שכונת 'צהלה' בתל אביב.

( צילום: איציק בנזימן )

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, מתפלל בהילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

( צילום: מרדכי גרינוולד )

את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ראינו מגיע להילולת אביו מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ״ל.

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לא רק מגיש טלוויזיה, גם זמר: ינון מגל בביצוע מרגש לשיר "שערי שמים פתח", יחד עם המוזיקאים יואלי דיקמן ורפאל מלול, בשבע ברכות לבנו של הרב אלי סטפנסקי מגיש הדף היומי הגדול בעולם.

ינון מגל בביצוע מרגש לשיר "שערי שמים פתח" - צילום: יצחק שגיא 10 10 0:00 / 1:13 ינון מגל בביצוע מרגש לשיר "שערי שמים פתח" ( צילום: יצחק שגיא )

כוכב הרשת שוקי סלומון, מנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ורב הסלבס מרדכי חסידים, בניחום אבלים אצל בני משפחתה של הרבנית שושנה כהן ע"ה - הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, הגאון הרב זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', הגאון הרב אביחי כהן מרבני ישיבת 'היכל מאיר' והגאון הרב זוהר כהן ראש ישיבת 'עטרת ראובן'.

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שמעון ברדי עוזרו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מקריא מכתב ניחומים ששלח הרב לבני משפחתה של הרבנית שושנה כהן ע"ה. ל'זופניק' נודע שהרב יגאל כהן טס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית ולכן שלח מכתב ניחומים עם עוזרו.

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המוזיקאים שימי יונייב וגיל ישראלוב העניקו שי מיוחד למיליארדר לב לבייב.

( צילום: אור אבנר לבייב )

במהלך המפגש חשפו שימי יונייב וגיל ישראלוב בפני לב לבייב קליפ שצולם לכבוד חגיגות יום הולדתו השבעים, בכיכובם יחד עם הזמרים אברהם פריד וזבולון נתנוב.

- צילום: אור אבנר לבייב 10 10 0:00 / 0:15 ( צילום: אור אבנר לבייב )

הזמר ארי היל התחדש ברכב חדש – ג'אקו 7. 'זופניק' מאחל שיסע רק לשמחות.

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"אוהבים את שמוליק!" • הזמר שמוליק סוכות מתקבל באהדה רבה באירוע פרטי.

- צילום: יהודה רוזן 10 10 0:00 / 0:12 ( צילום: יהודה רוזן )

את הזמר יעקב שוואקי, ראינו מתברך מהראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר.

( צילום: חיים שינפלד )

הזמר מידד טסה נצפה מתפלל בהילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

( צילום: אברהם יחזקאל )

חגיגות יום הולדת 21 בהפתעה לזמר חיים ציפל.

הזמרים אבישי אשל ושימי יונייב, מקפיצים בשירה בבר מצווה לבנו של המפיק אודי גואטה.

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הזמר מרדכי שפירא ומנהלו האישי המפיק מעוז עבדי, מתברכים ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

( צילום: חיים ועקנין 'ויזואל לייב' )

את הזמר שמוליק קליין ראינו עם הרב נחום בויאר מראשי ישיבת 'תורת יעקב'.

יו"ר ש"ס אריה דרעי וחברי הכנסת של התנועה, בהדלת נר בהילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

( צילום: יעקב כהן )

יו"ר 'יהדות התורה' ו'דגל התורה' ח"כ יעקב אשר נצפה בתפילת שחרית בכותל המערבי.

במהלך ביקור בתלמוד תורה "חפץ חיים" בראשון לציון העניק יונתן קופרשטיין, אחיו של שורד השבי בר קופרשטיין, תעודת הוקרה והערכה ליו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני.

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אחרי הפגישה עם ראש העיר ראשון לציון רז קינסטליך ונציג 'דגל התורה' שרגא אלפר, העניקו השניים מתנה ומכתב הערכה לח"כ משה גפני.

במהלך ביקור בבני ברק ראינו את יו"ר ש"ס אריה דרעי עם הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון, הגאון הרב שבתי לוי רב שכונת 'רמת אהרון' בבני ברק וראש מוסדות 'הליכות משה', חנוך זייברט ראש העיר בני ברק וסגניו אליהו שושן ושלומי אלחרר.

ח"כ ינון אזולאי בביקור מקצועי בעיריית ערד עם ראש העיר יאיר מעיין וחבר המועצה יצחק גורדון.

יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני השתתף השבוע בפעם האחרונה כחבר כנסת בישיבת ועדת הכספים של הכנסת.

במסדרונות הכנסת תפסנו את משה רבר, עוזרו של ח"כ יצחק פינדרוס ומבכירי 'יהדות התורה', בסוד שיח עם ח"כ משה גפני.

את ח"כ יואב בן צור ראינו בתפילה ראינו בהילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

ח"כ משה אבוטבול, נצפה מתברך אצל האדמו"ר מביאלא בית שמש.

( צילום: מתת גולדברג )

את שר המורשת עמיחי אליהו, ראינו בסיור מקצועי בעיר רמת גן יחד עם ראש העיר כרמל שאמה הכהן.

( צילום: אילן ספירא )

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן מברך את מוטי בן דוד ראש העיר מעלות תרשיחא וחבר המועצה עדיאל בוארון, במהלך שיעור בעיר, מהצד נראה עוזרו של הרב שמעון ברדי מכין את השיעור.

( צלם: שלמה שרביט )

יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בניחום אבלים את מזכיר המועצת החסידית הרב יעקב ולצר.

בימים כתיקונם הוא לא היה נח בשבועות אלו: מזכיר מועצת גדולי התורה לשעבר, הרה"ג מרדכי שטרן, נצפה בהליכה רגועה ברחובות בני ברק.

את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ראינו מגיע להילולת אביו מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כשהוא מלווה באבי אמסלם ממלא מקום ראש העיר אשדוד, מאיר עמר עוזרו של הרב ואדיר מעטו המאבטח של גדולי הדור.

( צילום: 'צילומית 2000' )

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, בסיור מקצועי במפקדת פיקוד העורף עם האלוף שי קלפר מפקד פיקוד העורף, תת אלוף אלעד אדרי ראש מטה הפיקוד, אלוף משנה ענת ג'רבי ראש מחלקת אוכלוסייה וחזי רז מנהל מינהל החירום במשרד הפנים.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים וניר וגנר ראש המועצה האזורית תמר, מתברכים מהמקובל הרב נתנאל שריקי, בחנוכת החוף הנפרד המחודש בים המלח.

( צילום: אברהם רוזיליו )

במהלך טקס חנוכת החוף הנפרד בעין בוקק ראינו את יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נואם בפני המשתתפים לאחר שהשיפוץ של החוף יצא לדרך ביוזמתו.

90 יום להילולת סידנא 'בבא סאלי' זיע"א: ישיבת ההיערכות ראשונה נערכה בהשתתפות פרויקטור ההילולא מטעם המשרד לשירותי דת יעקב כהן יחד עם בכירי משטרת ישראל מחוז דרום וכוחות הביטחון והחירום.

את יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד, ראינו בשיחה ערה עם יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר, באירוע פרטי.

את הדסה איזנשטרק סגנית שגרירת ישראל בבלגיה, ראינו בהצבעה מוקדמת לבחירות בישראל בשגרירות המקומית.

המפיק מתי גולדשטיין עם מייק האקבי שגריר ארצות הברית בישראל, באירוע פרטי.

( צילום: יעקב נחומי )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בהכנסת ספר תורה בבית חתנו הרב ברוך דרעי, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

- צילום: יחיאל פלס 10 10 0:00 / 0:50 ( צילום: יחיאל פלס )

בשולחן הכבוד ראינו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, הגאון הרב שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', חברי הכנסת יואב בן צור ומיכאל מלכיאלי ובעל האירוע הרב ברוך דרעי.

( צילום: יחיאל פלס )

הרב אליהו חכם חתנו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, מגיש לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף קונטרס הלכתי שערך על אביו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

( צילום: נתנאל לווינשטיין )

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו באישון לילה מדביק מודעות של מפלגת ש"ס לקראת הבחירות.

הגאון הרב יעקב יגן בסוד שיח תורני עם ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים.

העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון', מלווה את הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שהגיע לבקר חולה בבית חולים 'מעייני הישועה'.

את יהודה חזן מקורבם של גדולי ישראל, ראינו בסוד שיח תורני עם הגאון הרב עובדיה יוסף בנו של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף.

הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף בהדלקת נרות לזכרם של נרצחי אסון השבעה באוקטובר, יחד עם הנהלת זק"א ת"א - רב הארגון הרב יעקב רוז'ה, המנכ"ל צבי חסיד ומנהל החטיבה הבינלאומית ברוך נידאם.

- צילום: אליהו ברנשטיין 10 10 0:00 / 0:22 ( צילום: אליהו ברנשטיין )

הגאון הרב יעקב שפירא ראש ישיבת 'מרכז הרב' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, אחיו הרב שמואל שפירא והרב בניהו חורב יו"ר ארגון 'רבני דרך ארץ', בניחום אבלים אצל הגאון הרב יאיר הדאיה רבה הראשי של אילת, היושב שבעה על פטירת אביו הגאון הרב משה הדאיה זצ"ל.

את האדמו"ר מנדבורנא ראינו מברך בברית לבנו של איש העסקים אושי אבלס מנכ"ל בית אבות 'תפארת הורים', ב'טרסא' בגבעת שמואל - ויקרא שמו בישראל: אהרון.

- צילום: אבי פרטיג 10 10 0:00 / 1:01 ( צילום: אבי פרטיג )

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, מברך בברית לבנו החמישי של איש העסקים שלומי מרציאנו, ויקרא שמו בישראל: דניאל.

- צילום: דודי יקותיאל 10 10 0:00 / 0:26 ( צילום: דודי יקותיאל )

לאחר מכן ראינו את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו מברך את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

( צילום: דודי יקותיאל )

את הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', ראינו מנגן באורגן לצד הרב אורן לוי והמפיק אבי גואטה.

- צילום: ישראל אס 10 10 0:00 / 2:52 ( צילום: ישראל אס )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שנסע למסע חיזוק בצפון, עצר למנוחה אצל תלמידו איש ש"ס יעקב צדקה בביתו שבפרדס חנה.

את דובי ויסנשטרן מנכ"ל זק"א ראינו משליט סדר בבריכה במלון 'חוף התמרים' בעכו, ביום גיבוש למתנדבי הארגון.

( צילום: 'מעלותני' )

אלי ביר נשיא 'איחוד הצלה' נצפה במפגש אקראי באישון לילה עם הזמר חיים ציפל וארי וייס מבכירי המתנדבים ב'איחוד הצלה'

איש החסד אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק ורעייתו המפיקה שרי פלדמן, בקביעת מזוזה באחוזתם החדשה בגבעת שמואל.

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את ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה, ראינו עורך הפרשת חלה במהלך ביקור במאפיית ויז'ניץ, עם איש העסקים אבידוד בר ישראל.

מגן שר הבריאות להתנדבות ניתן לארגון 'דרכי מרים'. מנכ"ל הארגון אהרן ויינגרטן למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "האות שייך בראש ובראשונה למתנדבים המסורים שלנו".

המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', סנדק בברית לנכדו, בן לבתו אסתי וחתנו משה נחמן קרדונר - ויקרא שמו בישראל: דוד יהונתן.

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לאחר הברית ראינו את איש היח"צ אלעזר איפרגן מתברך מ'הרנטגן'.

המקובל הרב נתנאל שריקי וקבוצת אברכים, במסע תפילות בקברי צדיקים באירופה.

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את כריסטוף פריזו שגריר צרפת בישראל, ראינו בסיור בכפר חב"ד, יחד עם יו"ר הוועד של הכפר שמעון רבינוביץ'.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני, עם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, בזירת האסון בצפון הארץ.

הזמרים בר צברי, בניה ברבי ועמיר בניון, ראינו בדרכם ל'מערת המכפלה' בחברון, לצילומי הקליפ השמיני של 'ותן חלקנו'.

( צילום: נתנאל שטרן )

הזמר מוש בן ארי הגיע לקנות מגבעת בבני ברק עם ראובן בוכריס.

( צילום: יאיר פליישמן )

הדיג'יי יוחאי אדרי בקביעת מזוזה בביתו החדש בלוד. בתפקיד הרב: הרב מרדכי ניסים בוסקילה מרבני אחיסמך.

- צילום: יוסי חומרי 10 10 0:00 / 0:44 ( צילום: יוסי חומרי )

כוכב הרשת אלעד צפני, בצילומים עם ספר תורה בווילת 'הינומה' במשמר השבעה, לרגל חתונתו.

( צילום: שפי ששון )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: