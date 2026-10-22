רגע דרמטי תועד היום (חמישי) בעיירה מורייפילד שבמדינת קווינסלנד, אוסטרליה, כאשר כתב טלוויזיה ואזרח נוסף הצליחו לחלץ נהג מרכב שטח ששקע במי שיטפונות, רגעים ספורים לפני שהרכב נעלם לחלוטין מתחת למים.

וויל מארי, כתב רשת השידור הציבורית ABC, הגיע למקום יחד עם צלמת הרשת, ליז פיקרינג, כדי לסקר את ההצפות שפקדו את האזור בעקבות גשמים עזים. לפתע הבחינו ברכב שטח שניסה לחצות את הכביש המוצף, נתקע במים והחל להיסחף בזרם ולשקוע.

מארי הזעיק מיד את שירותי החירום, אך כשהבין שהרכב עומד להיעלם מתחת למים והנהג מתקשה לצאת, החליט לפעול. הוא ואדם נוסף שהיה במקום נכנסו למים ושחו לעבר הרכב השוקע.

לאחר שלא הצליחו לפתוח את הדלת הראשונה שניסו, עברו השניים לצד השני של הרכב. שם הצליחו לפתוח דלת ולמשוך את הנהג החוצה, אל מקום מבטחים. זמן קצר לאחר החילוץ נעלם הרכב לחלוטין מתחת למים.

פיקרינג, שהייתה עדה למתרחש, מסרה כי השניים הצילו ללא ספק את חייו של הנהג. על פי הדיווחים, הנהג נבדק במקום בידי גורמי החירום, אך לא פונה לבית חולים. ברשת ABC שיבחו את מארי על אומץ לבו ועל היוזמה שגילה.

האירוע התרחש על רקע גשמים עזים והצפות בזק בדרום-מזרח קווינסלנד. באזור מורייפילד נרשמו כמויות גשם חריגות, ובחלק מהמדידות הצטברו מאות מילימטרים בתוך יממה. הרשויות הזהירו מפני סכנות ההצפות וקראו לציבור שלא לנסות לחצות כבישים מוצפים.