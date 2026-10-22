"אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות'

דונלד טראמפ כבר שינה את שמו של מפרץ מקסיקו ל"מפרץ אמריקה", טען כי גם אגם אונטריו צריך להיקרא "אגם אמריקה", וכעת חשף כי שקל להרחיב את המהלך גם לאוקיינוס האטלנטי – אך נתקל בסירוב מצד גוגל.

בעצרת בפני תומכיו, פחות משבועיים לפני בחירות האמצע בארה"ב, סיפר הנשיא כי בחן ברצינות את האפשרות לשנות את שם האוקיינוס המפריד בין אמריקה לאירופה.

לדבריו, הוא אף שוחח בנושא עם מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי. "אמרתי לו: אני חושב על האוקיינוס האטלנטי, אתה יכול לטפל בזה?", סיפר טראמפ. אלא שלטענתו, פיצ'אי השיב בשלילה: "לא, לא, לא. הפעם אני לא אעשה את זה. אוקיינוסים זה משהו אחר, אדוני. הם משתרעים על פני מדינות רבות. בבקשה, אל תבקש מאיתנו לעשות את זה".

טראמפ סיפר את הדברים בהומור, ולבסוף הודיע כי ככל הנראה יוותר על הרעיון. "אז כנראה נרד מזה. נישאר עם האוקיינוס האטלנטי", אמר.

שוב פעם: צלב ענקי נפל על ראש כומר דני שפיץ | 12:43

אלא שמאחורי היוזמות החריגות מסתתרת, לפי מומחית צרפתית לאסטרטגיה, תפיסה רחבה יותר. מוד קוואסאר, מנהלת תחום אירופה, המרחב הטרנס-אטלנטי ורוסיה במכון למחקר אסטרטגי של בית הספר הצבאי בצרפת, הסבירה בעבר כי שאיפותיו של טראמפ אינן מתמקדות רק בשטח, אלא גם בשליטה בתשתיות ובצירי השפעה.

לדבריה, שינוי שמות במפות מאפשר לנשיא להציג את חזונו כאילו כבר הפך למציאות. "המפה הופכת לכלי בסיפור שהוא מספר על כוחו", הסבירה, תוך שהיא מציינת כי מהלכים כאלה נעשים תוך התעלמות מכללי המשפט הבינלאומי ומהגופים האחראים לתקינה של שמות גאוגרפיים.