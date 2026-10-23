רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, נפגשה עם פעילות ליכוד ואמרה להם כי בלי בעלה, "לא נחיה" - כך מפרסם כתב הכנסת של i24NEWS עמיאל ירחי. במפגש, שנערך לפי הדיווח ביום רביעי, נשמעת נתניהו מציגה את המשך פעילותו הציבורית של בעלה כבחירה שעשה למרות חלופות נוחות יותר.

"נתניהו תמיד נשאר להילחם, למרות שהיו לו אופציות לחיים נוחים והרבה כסף בהרצאות", אמרה נתניהו לפעילות. "גם אני עמדתי בזה - אני גם אזרחית ואני גם אמא. כשהוא מציל אותנו, הוא מציל גם את הילדים של כולנו וגם את הילדים שלי - כי אנחנו פשוט לא נחיה".

בהמשך דבריה פנתה נתניהו לנוכחות וביקשה מהן להשפיע על האופן שבו מכנים את היריבים הפוליטיים, הן בכלי התקשורת הימניים והן בקרב תומכי המחנה. "בואו תעזרו לי - ולשמחתי שמעתי עוד אנשים - להגיד גם לכלי התקשורת הימניים וגם לאנשים שלנו: אל תקראו לה 'ממשלת השינוי' ואל תקראו לזה 'גוש השינוי'. זה שם חיובי והם אוהבים אותו, ואנחנו לא צריכים ללכת אחריהם, ללכת בתלם שלהם ולהגיד בחזרה את המילים האלה", אמרה.

בשלב זה צעקה אחת הנשים בקהל "ממשלת ההונאה", ונתניהו חזרה על המילה "הונאה".

נתניהו התייחסה גם לאיכות החיים ולמצב במדינה, תוך שהיא מזכירה את עיסוקה כפסיכולוגית. "יש הרבה מה לדבר - אבל על החיים עצמם, שנחיה ושלא נמות, זה קודם לאיך נחיה ואני דווקא מדברת בתור פסיכולוגית שעוסקת יותר באיך נחיה", הסבירה.

המפגש מתקיים על רקע מערכת הבחירות הצפויה להתקיים ביום שלישי הקרוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא בימים האחרונים במתקפה חריפה נגד מפלגות הימין הקטנות, בדגש על מפלגתו של עופר וינטר ומפלגת "הציבור החרדי" של מוטי לייטנר, תוך שהוא מזהיר מפני אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה.