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למקרה ותכננתם להצביע להם: מפלגת 'הקהל' פורשת מהמירוץ לכנסת

המפלגה החליטה הלילה שלא להתמודד בבחירות הקרובות • ההודעה פורסמה לאחר התייעצויות בין בכירי המפלגה, שכלל לא נספרה בסקרים | סוף דרך פוליטית (חדשות)

יג
יוני גבאי
כיכר השבת |
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שלמה אלבוים (צילום: ארכיון)

מפלגת הקהל הודיעה הלילה (חמישי) על החלטה לפרוש מהמירוץ לכנסת ולא להתמודד בבחירות הקרובות. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות של בכירי המפלגה.

על פי הנמסר, ההחלטה על הפרישה התקבלה בישיבה שהתקיימה בשעות הלילה המאוחרות, בהשתתפות הנהגת המפלגה. הישיבה נמשכה מספר שעות, במהלכן נשקלו שיקולים פוליטיים שונים.

יצוין כי מפלגת הקהל כלל לא נספרה בסקרי הבחירות, עם אפס השפעה, למרות קמפיין מוצלח שניהלו על הצורך לקיים פריימריז במפלגות החרדיות.

הכתב הפוליטי אבי מוסקוב ציטט בכיר במפלגה שאמר: "במפלגה הוחלט פה אחד על פרישה מסבב בחירות זה לאור השינויים ברשימת יהדות התורה שאנחנו נוקפים לזכותנו. הפרישה נובעת מתוך אחריות לגוש כולו ולטובת המערכה".
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